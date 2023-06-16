Plants: Ученые нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели

Ученые обратили внимание на не раскрытые ранее свойства цитрусового растения — бергамота. Как известно, этот цитрус улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина в крови. Однако, как удалось обнаружить ученым, содержащиеся в пищевых волокнах бергамота вещества — флавоноиды и полифенолы — способны снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ученые Университета Великой Греции в ходе экспериментов на мышах обнаружили, что вещество, содержащееся в бергамоте, уменьшает количество бета-амилоидного белка в мозге, который накапливается при нейродегенеративных расстройствах. Во время опытов ученые использовали масло, сок и твердые отходы бергамота. Ученые выявили, что в порошке из пищевых волокон этого растения есть флавоноиды и полифенолы, обладающие антиоксидантной активностью. Исследователи обработали клетки головного мозга токсичным белком, участвующим в развитии болезни Альцгеймера. Вещества, выделенные из волокон бергамота, защитили от гибели многие клетки мозга.

Теперь исследователи собираются провести опыты на животных, и если их предположения подтвердятся, то они смогут создать лекарство от болезни Альцгеймера и других заболеваний, вызванных гибелью клеток мозга из-за бета-амилоида.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700