Plants: Ученые нашли продукт, защищающий клетки мозга от гибели

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Ученые обратили внимание на не раскрытые ранее свойства цитрусового растения — бергамота. Как известно, этот цитрус улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина в крови. Однако, как удалось обнаружить ученым, содержащиеся в пищевых волокнах бергамота вещества — флавоноиды и полифенолы — способны снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Ученые Университета Великой Греции в ходе экспериментов на мышах обнаружили, что вещество, содержащееся в бергамоте, уменьшает количество бета-амилоидного белка в мозге, который накапливается при нейродегенеративных расстройствах. Во время опытов ученые использовали масло, сок и твердые отходы бергамота. Ученые выявили, что в порошке из пищевых волокон этого растения есть флавоноиды и полифенолы, обладающие антиоксидантной активностью. Исследователи обработали клетки головного мозга токсичным белком, участвующим в развитии болезни Альцгеймера. Вещества, выделенные из волокон бергамота, защитили от гибели многие клетки мозга.
Теперь исследователи собираются провести опыты на животных, и если их предположения подтвердятся, то они смогут создать лекарство от болезни Альцгеймера и других заболеваний, вызванных гибелью клеток мозга из-за бета-амилоида.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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