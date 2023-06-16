«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

Сегодня, 13:04

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«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему
Фото из открытых источников

На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь людей. Подобные разработки обладают колоссальным потенциалом. Недавно специалисты технологического института города Массачусетса разработали гарнитуру AlterEgo. Она представляет собой уникальное устройство, которое «читает мысли» людей. 

Прибор крепится к уху и подбородку. Гарнитура распознает сигналы, посылаемые мозгом через челюсть и рот. Она буквально «слышит и понимает» мысли человека с точностью до 92%. Такая разработка поистине открывает новые возможности для коммуникации и технологического взаимодействия. 

Еще одно изобретение — электронная наклейка. Её создали исследователи Университета Северной Каролины, Соединенные Штаты Америки. Устройство позволяет отслеживать состояние растений. Она наклеивается на бумажный лист и выдает всю необходимую информацию. Наклейка оснащена нанопроволочными электродами и сенсорами, которые могут улавливать выделяемые растением летучие органические вещества, что помогает улучшить заботу о растениях. Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Коммерсантъ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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