Как изменят человека нейротехнологии

Сегодня, 12:49

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Как изменят человека нейротехнологии
Фото из открытых источников

Недавно американский регулятор FDA разрешил компании Илона Маска Neuralink проводить исследования нейроимплантов на человеке. Известно, что в 1973 году калифорнийские ученые разработали технологию, способную преобразовывать мысли в реальные действия. Разработки в этой области вызвали большой интерес не только в США, но и по всему миру. Одной из сфер применения нейроинтерфейсов является помощь людям с ограниченными возможностями. Прежде всего речь идет о пациентах с повреждением спинного мозга или параличом конечностей.

Благодаря нейроинтерфейсам они посредством мысли смогут управлять протезами, контролировать инвалидные коляски, работать с гаджетами. Сейчас ведутся исследования по применению мозговых чипов для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, слепоты и других заболеваний. 

По мнению специалистов компании Neuralink, технология Link позволит не только управлять протезами конечностей, но и совершит революцию в лечении определенных заболеваний, таких как ожирение, аутизм, депрессия, шизофрения и последствия повреждений спинного мозга. 

Известно, что ученые из Калифорнии на основе НКИ уже создали зрительный протез Science Eye для человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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