Ученые NOAA: феномен Эль-Ниньо начался, 2024 год будет жарким

Сегодня, 09:04

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Ученые NOAA: феномен Эль-Ниньо начался, 2024 год будет жарким
Фото из открытых источников

В Сети интернет накануне появилась статья, в которой специалисты предупреждают о наступлении так называемого в ученых кругах явления Эль-Ниньо. Данное явление природы, с высокой степенью вероятности, способно привести к рекордному повышению температуры на всем земном шаре. Для современной науки это сообщение не является новостью. 

Несколько ранее, в девяностые годы, на планете Земля уже произошло подобное явление. Тогда последствия этого феномена были катастрофическими. Одно за другим разразились страшные и катастрофические происшествия. Тайфуны и другие природные аномалии стали причиной смерти свыше 23 тысяч человек. На восстановление разрушений земные государства потратили более 5 трлн долларов. 

Исследователи Соединенных Штатов Америки, которые сейчас выявили начало нового Эль-Ниньо, опасаются, что последствия могут быть еще более катастрофическими, чем в прошлый раз. Уже в настоящее время начинаются определенные и знаковые изменения в природе. Началось возрастание температуры воздуха и воды в море. Такие изменения могут стать причиной затопления низинных земель и разрушения инфраструктуры на земном шаре. При этом возможны дожди высокой интенсивности, наводнения и опасные стихийные бедствия. 

Однако, мировые ученые не оставляют без внимания этот феномен, и уже начали работать над различными мерами предосторожности. Они разрабатывают планы эвакуации, улучшают системы предупреждения и готовятся к борьбе с возможными последствиями. Все эти меры направлены на защиту населения и сохранение экологического баланса планеты. Данную информацию разместили журналисты новостного онлайн-портала «ЭКОСФЕРА».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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