Когда люди становятся призраками и зомби

Эндокринолог России Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...Подробнее
Результаты масштабного исследования, проведенного европейскими учеными, указывают на то, что около трети подростков и молодых людей испытывали стресс из-за разрыва отношений со своими знакомыми. Еще треть респондентов призналась, что они сами делали то же самое с другими людьми. Также ученые ввели в обиход такой термин, как «гостинг», который в переводе с английского (ghost) означает призрак.
Впервые об этом явлении стало известно в 2006 году. «Гостинг» характеризуется резким разрывом отношений в соцсетях. Это когда собеседник без каких-либо причин и объяснений перестает отвечать на сообщения и звонки. В этой ситуации гостером является инициатор разрыва. Он может продолжать активность в соцсетях, но игнорирует бывшего собеседника. В случае дружеских отношений гостинг воспринимается более болезненно, чем при романтических отношениях.
Американские ученые выяснили, что гостинг наносит удар по самооценке людей, которые нуждаются в определенности. Как было установлено учеными, самоуверенные люди чаще прекращают общение, но при этом страдают не меньше. Зачастую это может привести к депрессии.
Жесткой формой гостинга считается зомбинг. Это ситуация, когда люди могут пропасть из жизни собеседника на месяцы и годы, а потом резко вернуться. Ученые советуют не возобновлять общение с «зомби» и внести его в черный список.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала о признаках, указывающих на то, что человек ест много сахара. Избыток...Подробнее
Российская туротрасль отмечает, что цены как на внутренние, так и на международные туры выросли в среднем на 50%....Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей непричастности к захвату радиоэфиру в Екатеринбурге. Жители...Подробнее
Руководитель британского правительства Риши Сунак сделал заявление по вопросу о причинах прорыва на Каховской...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о получении президентом Российской Федерации...Подробнее
Благодаря тбилисскому авиационному хабу россияне получили возможность путешествовать по Европе. Известно, что в мае...Подробнее
26-летняя жительница британского графства Мерсисайд Бетани Исон рассказала, как обнаружила у себя опасное заболевание...Подробнее
Комитет по финансам Санкт-Петербурга опубликовал отчет о расходах резервного фонда в 2022 году. Однако жители города не...Подробнее
Сотрудники полиции Василеостровского района активно ищут подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилого мужчины 71...Подробнее
В Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление: 22 человека подхватили опасную инфекцию — сальмонеллез после...Подробнее
Комментировать