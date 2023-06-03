Когда люди становятся призраками и зомби

Сегодня, 15:34

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Когда люди становятся призраками и зомби
Фото из открытых источников

Результаты масштабного исследования, проведенного европейскими учеными, указывают на то, что около трети подростков и молодых людей испытывали стресс из-за разрыва отношений со своими знакомыми. Еще треть респондентов призналась, что они сами делали то же самое с другими людьми. Также ученые ввели в обиход такой термин, как «гостинг», который в переводе с английского (ghost) означает призрак. 

Впервые об этом явлении стало известно в 2006 году. «Гостинг» характеризуется резким разрывом отношений в соцсетях. Это когда собеседник без каких-либо причин и объяснений перестает отвечать на сообщения и звонки. В этой ситуации гостером является инициатор разрыва. Он может продолжать активность в соцсетях, но игнорирует бывшего собеседника. В случае дружеских отношений гостинг воспринимается более болезненно, чем при романтических отношениях. 

Американские ученые выяснили, что гостинг наносит удар по самооценке людей, которые нуждаются в определенности. Как было установлено учеными, самоуверенные люди чаще прекращают общение, но при этом страдают не меньше. Зачастую это может привести к депрессии. 

Жесткой формой гостинга считается зомбинг. Это ситуация, когда  люди могут пропасть из жизни собеседника на месяцы и годы, а потом резко вернуться. Ученые советуют не возобновлять общение с «зомби» и внести его в черный список.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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