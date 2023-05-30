«Nature»: Земля вышла за пределы безопасности для людей

Коллектив международных ученых-экспертов выступил с сообщением о том, что в настоящее время планета Земля совершила выход за пределы глобальной безопасности для всего человечества, населяющего её. Специалисты указывают три основные причины подобного состояния планеты: разрушение естественной среды обитания людей, изменение обеспечения населения водой, неумеренное повышение температуры.

Как утверждает директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрем, вследствие перечисленных изменений, планета Земля начинает возбуждать экстремальные явления и события. Данные процессы теперь уже выходят за рамки волн тепла, засух и наводнений, вызванных изменением климата. Подобные явления уже стали причиной уменьшения продовольственной безопасности, существенно снизили качество питьевой воды, привели к излишнему использованию подземных вод и ухудшению жизненных условий. Эти тезисы опубликованы в «Nature».

Недавно профессор Мэтью Ингленд из Университета Нового Южного Уэльса сообщил, что температура океанской поверхности достигла исторического максимума и составляет 21 градус выше нуля. Температура начала повышаться в середине марта и за несколько недель достигла рекордного значения. Об этом сегодня сообщают репортёры новостного сетевого электронного портала «Неделя Новостей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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