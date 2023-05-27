PNAS: Американские ученые рассказали о веществах, дефицит которых приводит к потере памяти

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Недостаток в организме флавоноидов — веществ, содержащихся в чае, фруктах и овощах, приводит к снижению когнитивных функций. Материал об этом появился в научном издании PNAS. Флавоноиды — это растительные пигменты, которые оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров и улучшают обменные процессы.
Как отмечается в опубликованной статье, американские ученые провели исследование, которое показало, что дефицит флавоноидов повышает вероятность развития возрастной потери памяти. В исследовании участвовали 3500 здоровых пожилых людей, которые находились под контролем ученых на протяжении трех лет.
Одной группе добровольцев давали пищевые добавки с содержанием флавоноидов. Речь идет о таком веществе, как эпикатехин, который благотворно влияет на память. Другой части испытуемых давали плацебо. Все участники исследования выполняли задания, которые позволяли ученым оценивать уровень их кратковременной памяти. Результаты исследования, которые указали на преимущество потребления пищи, богатой флавоноидами, подтвердили предположение ученых о благотворном влиянии этих веществ на умственные способности пожилых людей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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