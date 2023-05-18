«Их боялись даже римляне». Ученые обнаружили следы загадочной цивилизации

Ученые, изучающие историю древнего мира, наткнулись на следы загадочной цивилизации. Речь идет о наботеях — полукочевом семитском народе, создавшем царство, раскинувшееся от побережья Красного моря до Дамаска.

Набатеи, которые населяли территории Иордании и севера Саудовской Аравии, стали настоящими властителями Негева. История этого загадочного народа включает в себя греческие, латинские и персидские мотивы. В середине I века до н. э. ближневосточные земли захватили римские легионы. Набатеям удалось сохранить независимость. Одно время они были союзниками империи и участвовали в осаде Иерусалима в 70-м году. Однако после смерти последнего правителя Раббэля II в 169-м восточное царство превратилось в провинцию.

Археологи уже несколько веков пытаются разгадать тайны этой древней цивилизации. Во время раскопок итальянские подводные археологи обнаружили остатки древнего храма у берегов Поццуоли. Этот храм был посвящен набатейскому богу Дусаресу.

Вообще, цивилизация набатеев оставила после себя немало памятников, однако многие находки представляет головоломку для историков и археологов. Основная трудность ученых, занимающихся изучением истории набатеев, заключается в отсутствии письменных материалов. Набатеи говорили на арамейском языке, но их система записи была уникальной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700