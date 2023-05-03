«Cancer Medicine»: В Китае просмотр телевизора связали с развитием трех видов онкологии

Сегодня, 10:24

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«Cancer Medicine»: В Китае просмотр телевизора связали с развитием трех видов онкологии
Фото из открытых источников

Ученые Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае сделали вывод о том, что долгий просмотр телевизора повышает риск развития рака эндометрия и молочной железы у женщин. Ученые провели исследование, в ходе которого проверили, существует ли связь между малоподвижным образом жизни и различными видами онкозаболеваний. Результаты этого исследования опубликованы в журнале «Cancer Medicine». 

Для эксперимента специалисты взяли данные у 408 815 европейцев. Они провели опрос, в ходе которого спрашивали респондентов об их неактивном отдыхе. Отвечая на этот вопрос, многие люди называли просмотр телевизора, использование компьютера не в рабочих целях, а также вождение автомобиля. 

Проанализировав эти ответы, ученые пришли к выводу, что просмотр телевизора увеличивает вероятность развития рака эндометрия на 28%, а молочной железы — на 16%. А риск серозного рака яичников возрастает на 50%. Однако связь пассивного времяпрепровождения с другими видами онкологических недугов, в том числе раком шейки матки, оказалась довольно слабой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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