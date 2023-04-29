Российские физики по-новому определили причину резких смен климата в Арктике

Физики Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что изменение параметров земной атмосферы, что происходят в течение более полумесяца, могли привести к изменениям климата в Арктике. Об этом рассказали в Минобрнауки страны, передает РИА «Новости».

В основу работу ученых из Северной столицы лег метод математического моделирования. Она проходила в Лаборатории при университете, которая занимается исследованиями озонового слоя и верхней атмосферы.

Исследователи оценивали влияние на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн с периодами от 3 до 16 суток. Параллельно российскими физиками изучался вклад планетарной волны с периодом в 16 суток. Она стала уже регулярным явлением в атмосфере — особенно в северном полушарии и в холодное время года.

Стоит отметить, что ранее подобные исследования на основе данных спутников и радаров, уже проводились. Однако никто из ученых не оценивал вклад волны длиной в 16 дней в изменение скорости ветра и температуры на нашей планете.

Эксперименты физиков из Петербурга продемонстрировали, что такие волны в состоянии вызывать возмущения в стратосфере. Это, в свою очередь, может спровоцировать экстремальные потепление и похолодание, причем, как в самой Арктике, так и в умеренных широтах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700