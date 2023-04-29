Российские физики по-новому определили причину резких смен климата в Арктике

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом
Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...Подробнее
Физики Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что изменение параметров земной атмосферы, что происходят в течение более полумесяца, могли привести к изменениям климата в Арктике. Об этом рассказали в Минобрнауки страны, передает РИА «Новости».
В основу работу ученых из Северной столицы лег метод математического моделирования. Она проходила в Лаборатории при университете, которая занимается исследованиями озонового слоя и верхней атмосферы.
Исследователи оценивали влияние на глобальную циркуляцию атмосферы ряда планетарных волн с периодами от 3 до 16 суток. Параллельно российскими физиками изучался вклад планетарной волны с периодом в 16 суток. Она стала уже регулярным явлением в атмосфере — особенно в северном полушарии и в холодное время года.
Стоит отметить, что ранее подобные исследования на основе данных спутников и радаров, уже проводились. Однако никто из ученых не оценивал вклад волны длиной в 16 дней в изменение скорости ветра и температуры на нашей планете.
Эксперименты физиков из Петербурга продемонстрировали, что такие волны в состоянии вызывать возмущения в стратосфере. Это, в свою очередь, может спровоцировать экстремальные потепление и похолодание, причем, как в самой Арктике, так и в умеренных широтах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине....Подробнее
В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная...Подробнее
Колоссальное скопление поваленных деревьев, около 51 км, было недавно обнаружено в канадской Арктике. Ученые...Подробнее
Эксперты объяснили о том, можно ли увеличить пенсию и что необходимо сделать, чтобы выплаты после прекращения трудовой...Подробнее
Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский объект инфраструктуры в деревне Белгородской...Подробнее
Число россиян, намеренных путешествовать по стране, значительно сокращается. Об этом сообщает издание РИА Новости,...Подробнее
В российском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление об итогах работы совета безопасности Организации...Подробнее
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов этого года по соотношению цены и качества. Специалисты рекомендуют тем,...Подробнее
Отдых в Турции в 2023 году существенно подорожал, сообщает «АиФ». Российские туроператоры говорят о том, что Турция все...Подробнее
Комментировать