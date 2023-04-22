Человеческое тело может светиться: интересные факты о теле

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Факты о человеческом теле часто кажутся невероятными. Известно, что в теле человека содержится около 100 триллионов клеток. Все кровеносные сосуды, если их развернуть и сложить в одну линию, достигали бы сотни тысяч километров. Ими можно было бы обернуть Землю по линии Экватора.
Кожа человека составляет почти 15 процентов от общего веса. Она показывает, на сколько человек здоров и указывает на наличие заболеваний и расстройств в работе органов и систем. Человек вырабатывает множество гормонов, регулирующих время бодрствования и отдыха. Среди них особое место занимает мелатонин, поскольку он влияет на циркадный ритм.
Причина, по которой мы каждое утро становимся немного выше, чем вечером, заключается в том, что во время сна наши позвонки двигаются, и длина тела увеличивается. Еще один сюрприз заключается в том, что тело человека светится. Биолюминесценция, представляющая собой слабое свечение в темноте, присутствует во многих органах, включая глаза. В невесомости наше сердце может округляться, так как земное притяжение делает орган коническим.
Сердцебиение может изменяться как от нагрузок, так и под влиянием музыки. Кислота, содержащаяся в желудочном соке, настолько сильна, что переваривает сам желудок и разжижает его стенки. Еще одним удивительным фактом является ее способность вырабатывать алкоголь в организме. Он образуется из забродивших в кишечнике остатков пищи. Из-за брожения человек может чувствовать себя немного пьяным, даже если он не употреблял алкоголь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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