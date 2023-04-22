РИА «Новости»: Ученые смогут продлевать жизнь человеку при помощи целебного холода

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Ученые изыскали еще один способ, который поможет продлить жизнь человека. Как показали опыты биологов Кельнского университета, для этого необходимо воздействовать на клетки холодом.
Исследование проводилось на клеточных червях. В ходе экспериментов стало понятным, что при понижении температуры замедляется агрегация белков — процесс, связанный с гибелью клеток. Проще говоря, умеренный холод воздействует благоприятно — расщепляет вредные белковые соединения и активирует клеточный механизм. Благодаря этому продолжительность жизни живого организма увеличивается.
Нарушения белкового обмена способно обернуться различными заболеваниями, связанными со старением, например, сердечно-сосудистыми недугами, склерозом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.
Эксперимент был повторен на человеческих клетках. Их охладили до 36 градусов. Понижение температуры до 35 градусов является недопустимым, так как способно привести к летальному исходу. Сдвиг на 0,5 градуса от привычного показателя считается приемлемым.
«Снижение температуры тела замедляет обменные процессы, что закономерно должно привести к росту продолжительности жизни. Этот же эффект проявляется при умеренном голодании — доказанном факторе долголетия», — поведала основатель онлайн-проекта "Академия свободного возраста" Галина Хусаинова.
Она добавила, что при высоких температурах клетки быстрее расходуют свой ресурс, поскольку метаболические процессы происходят гораздо интенсивнее, передает РИА «Новости».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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