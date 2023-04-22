РИА «Новости»: Ученые смогут продлевать жизнь человеку при помощи целебного холода

Ученые изыскали еще один способ, который поможет продлить жизнь человека. Как показали опыты биологов Кельнского университета, для этого необходимо воздействовать на клетки холодом.

Исследование проводилось на клеточных червях. В ходе экспериментов стало понятным, что при понижении температуры замедляется агрегация белков — процесс, связанный с гибелью клеток. Проще говоря, умеренный холод воздействует благоприятно — расщепляет вредные белковые соединения и активирует клеточный механизм. Благодаря этому продолжительность жизни живого организма увеличивается.

Нарушения белкового обмена способно обернуться различными заболеваниями, связанными со старением, например, сердечно-сосудистыми недугами, склерозом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Эксперимент был повторен на человеческих клетках. Их охладили до 36 градусов. Понижение температуры до 35 градусов является недопустимым, так как способно привести к летальному исходу. Сдвиг на 0,5 градуса от привычного показателя считается приемлемым.

«Снижение температуры тела замедляет обменные процессы, что закономерно должно привести к росту продолжительности жизни. Этот же эффект проявляется при умеренном голодании — доказанном факторе долголетия», — поведала основатель онлайн-проекта "Академия свободного возраста" Галина Хусаинова.

Она добавила, что при высоких температурах клетки быстрее расходуют свой ресурс, поскольку метаболические процессы происходят гораздо интенсивнее, передает РИА «Новости».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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