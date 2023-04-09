Ученые заявили, что массовое вымирание видов на Земле происходит быстрее ожидаемого

Сегодня, 09:44

0

Image 16+
Ученые заявили, что массовое вымирание видов на Земле происходит быстрее ожидаемого
Фото из открытых источников

Массовое вымирание видов на десятилетия опережает прогнозы исследователей. Как сообщило издание «Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences», такое заявление сделали эксперты из Музея естественной истории в Лондоне. 

Ученые утверждают, что между изменениями окружающего мира и оказываемыми ими воздействиями на популяции представителей живой природы наблюдается задержка, временной промежуток которой составляет до 45 лет в зависимости от вида. Научные эксперты не брали во внимание преобразования окружающей среды и адаптацию видов, когда делали свои расчеты, поэтому не подозревали, что план по остановке вымирания видов отстает на такой большой срок. 

По словам зоологов, «пакт мира с природой», который был заключен на Конференции ООН по биоразнообразию, потерял актуальность. То есть, остановить вымирание биологических видов к 2050 году уже не получится. Ученые отмечают, что эффекты, оказываемые на окружающую среду, не будут улучшаться еще семь лет, даже если сейчас будут приняты меры по сохранению природы. 

Дело в том, что изменения климата и, как следствие, преобразования окружающей среды, происходят быстрее и интенсивнее, чем ранее предполагалось. Эксперты признают, что они не оценили пагубного влияния этого фактора на популяции фауны. 

Ранее ученые выстроили более оптимистичный сценарий, полагая, что им удастся остановить процесс вымирания к 2050 году. Сегодня они говорят о том, что их сценарий нереалистичный. Тем более, что меры, которые сейчас человечество принимает к тому, чтобы отодвинуть климатический коллапс до 2030 года не сработают. Зоологи считают, что требуется новая программа, предполагающая более жесткие меры экологического регулирования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые из Петербурга разработали технологию по транспортировке донорской крови по воздуху

9-04-2023, 21:44

Cell Metabolism: регулярное употребление сладкого человеком изменяет восприятие еды мозгом

29-03-2023, 20:04

AmurMedia: В РФ изобрели вакцину для профилактики нескольких видов рака

21-03-2023, 13:24

BBC Earth Lab: Что будет, если все люди на Земле прыгнут в воду одновременно

13-03-2023, 12:24

Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, в Турции перед землетрясениями

26-02-2023, 10:49

Геофизик РФ Лосева заявила о природе странных небесных вспышек перед землетрясением в Турции

22-02-2023, 20:09

Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

20-02-2023, 22:34

Причиной землетрясений в Турции может быть замедление скорости движения земли

10-02-2023, 14:49

Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

8-02-2023, 15:19

Сейсмологи зафиксировали в Крыму отголоски землетрясения, которое произошло Турции и Сирии

6-02-2023, 17:44

У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

12-07-2022, 17:24

Глава РАН: отключенный Германией телескоп РФ не включит в ближайшее время

10-07-2022, 15:34

Учеными разработан новый тип вакцин от метапневмовируса

16-03-2022, 11:29

«Убьет гораздо больше людей»: ученые оценили опасность следующего штамма COVID-19

13-02-2022, 13:54

Ученые обнаружили «холодное пятно» в Северной Атлантике

3-02-2022, 14:19

Телескоп NASA нашел черную дыру, которая стимулирует образование звезд

20-01-2022, 14:19

Почему так много вакцинированных людей заражаются коронавирусом

4-01-2022, 17:14

Ученым из США стало известно, чем обернется человечеству уменьшение кислорода на Земле

29-12-2021, 23:39

Ученые рассказали, почему младенцы заболевают коронавирусом реже взрослых

11-12-2021, 21:34

Ученый оценил опасность «Омикрона»

10-12-2021, 09:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Вчера, 13:19

0

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...

Подробнее
В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

0

В Северной столице подросток, являющийся учеником восьмого класса, угрожал захватить школу ради встречи с главой...

Подробнее
«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

20-04-2023, 11:59

0

Все больше россиян решаются на то, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишет «LENTA.RU», отмечая, что...

Подробнее
Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

20-04-2023, 08:34

0

Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской...

Подробнее
В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

0

Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...

Подробнее
«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

20-04-2023, 22:51

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что хочет мира для народа Судана, в отличие от «ООН и многих других»,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

19-04-2023, 15:56

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых...

Подробнее
«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

19-04-2023, 08:04

0

35-летний житель Индии Камлеш Патидар вернулся спустя два года к семье после официальной кремации. Об этом случае...

Подробнее
В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

Вчера, 12:04

0

В сети опубликовали полное видео момента падения планирующей авиабомбы с самолета Су-34 с ее последующей детонацией....

Подробнее
Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

0

Сегодня, в среду, примерно в 14:30 произошел пожар в Пушкинском районе Северной столицы. Огнем охватило 4-комнатную...

Подробнее