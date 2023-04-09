Ученые заявили, что массовое вымирание видов на Земле происходит быстрее ожидаемого

Массовое вымирание видов на десятилетия опережает прогнозы исследователей. Как сообщило издание «Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences», такое заявление сделали эксперты из Музея естественной истории в Лондоне.

Ученые утверждают, что между изменениями окружающего мира и оказываемыми ими воздействиями на популяции представителей живой природы наблюдается задержка, временной промежуток которой составляет до 45 лет в зависимости от вида. Научные эксперты не брали во внимание преобразования окружающей среды и адаптацию видов, когда делали свои расчеты, поэтому не подозревали, что план по остановке вымирания видов отстает на такой большой срок.

По словам зоологов, «пакт мира с природой», который был заключен на Конференции ООН по биоразнообразию, потерял актуальность. То есть, остановить вымирание биологических видов к 2050 году уже не получится. Ученые отмечают, что эффекты, оказываемые на окружающую среду, не будут улучшаться еще семь лет, даже если сейчас будут приняты меры по сохранению природы.

Дело в том, что изменения климата и, как следствие, преобразования окружающей среды, происходят быстрее и интенсивнее, чем ранее предполагалось. Эксперты признают, что они не оценили пагубного влияния этого фактора на популяции фауны.

Ранее ученые выстроили более оптимистичный сценарий, полагая, что им удастся остановить процесс вымирания к 2050 году. Сегодня они говорят о том, что их сценарий нереалистичный. Тем более, что меры, которые сейчас человечество принимает к тому, чтобы отодвинуть климатический коллапс до 2030 года не сработают. Зоологи считают, что требуется новая программа, предполагающая более жесткие меры экологического регулирования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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