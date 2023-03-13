AmurMedia: В РФ изобрели вакцину для профилактики нескольких видов рака

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
AmurMedia: В РФ изобрели вакцину для профилактики нескольких видов рака
Фото из открытых источников

Сейчас на территории РФ подходят к завершающей стадии испытания вакцины, уменьшающей на 90% риск заболевания раком. Лекарство создали исследователи России. Данный препарат — профилактика рака половых органов для женщин и мужчин. Вакцина — научная коллаборация компаний «Нанолек» и «Комбиотех». В настоящее время она представляет собой первый отечественный препарат от вируса папилломы человека (ВПЧ). 

Врачи знают, что, с высокой степенью вероятности, этот геном способен вызывать рак человеческих половых органов. В реальной медицине — это рак шейки матки, наружных женских половых органов, влагалища, полового члена и ануса у мужчин. Изредка есть случаи, что ВПЧ является причиной рака головы и шеи. Предполагается, что подобная вакцина производства фармацевтики РФ будет продаваться по цене, существенно ниже зарубежной. 

Для покупки одного курса гардасила либо церварикса необходимо заплатить ориентировочно 20 000 — 30 000 рублей. Ожидается, что апробированный новый медицинский препарат будет занесен в национальный календарь прививок. Эту обнадеживающую информацию для «Forbes» предоставил генеральный директор «Комбиотех» Михаил Яковлев. Об этом сегодня написали корреспонденты новостного онлайн-издания «AmurMedia.ru». 

Как заявляют авторитетные медицинские специалисты, после вакцинирования риск заражения папилломавирусом снижается на 90%. Прививаться рекомендуют почти всем подросткам до 15 лет, а также людям в возрасте от 18 до 45 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

AmurMedia: В РФ изобрели вакцину для профилактики нескольких видов рака

Сегодня, 13:24

BBC Earth Lab: Что будет, если все люди на Земле прыгнут в воду одновременно

13-03-2023, 12:24

Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, в Турции перед землетрясениями

26-02-2023, 10:49

Геофизик РФ Лосева заявила о природе странных небесных вспышек перед землетрясением в Турции

22-02-2023, 20:09

Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

20-02-2023, 22:34

Причиной землетрясений в Турции может быть замедление скорости движения земли

10-02-2023, 14:49

Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

8-02-2023, 15:19

Сейсмологи зафиксировали в Крыму отголоски землетрясения, которое произошло Турции и Сирии

6-02-2023, 17:44

У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

12-07-2022, 17:24

Глава РАН: отключенный Германией телескоп РФ не включит в ближайшее время

10-07-2022, 15:34

Учеными разработан новый тип вакцин от метапневмовируса

16-03-2022, 11:29

«Убьет гораздо больше людей»: ученые оценили опасность следующего штамма COVID-19

13-02-2022, 13:54

Ученые обнаружили «холодное пятно» в Северной Атлантике

3-02-2022, 14:19

Телескоп NASA нашел черную дыру, которая стимулирует образование звезд

20-01-2022, 14:19

Почему так много вакцинированных людей заражаются коронавирусом

4-01-2022, 17:14

Ученым из США стало известно, чем обернется человечеству уменьшение кислорода на Земле

29-12-2021, 23:39

Ученые рассказали, почему младенцы заболевают коронавирусом реже взрослых

11-12-2021, 21:34

Ученый оценил опасность «Омикрона»

10-12-2021, 09:54

Эксперт Ризванов заявил, что омикрон-штамм может стать природной вакциной

7-12-2021, 14:19

Человечество столкнулось с серьезным ослаблением солнечной активности

29-11-2021, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

19-03-2023, 09:49

0

Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...

Подробнее
Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

18-03-2023, 20:42

0

Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...

Подробнее
Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

19-03-2023, 11:29

0

Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...

Подробнее
Риттер выразил мнение о просчете США

Риттер выразил мнение о просчете США

18-03-2023, 21:29

0

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...

Подробнее
Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

18-03-2023, 18:14

0

Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...

Подробнее
Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

18-03-2023, 23:59

0

Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Путин выразил мнение о политике африканских государств

Путин выразил мнение о политике африканских государств

Вчера, 19:04

0

Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том политическом курсе, который проводят государства Африки. Он...

Подробнее
Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

Вчера, 15:54

0

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Сергей Наев уверен, что российские силы в ходе специальной военной...

Подробнее
Настоящая зона бедствия — общественник об уборке тротуаров и дорог в Петербурге

Настоящая зона бедствия — общественник об уборке тротуаров и дорог в Петербурге

Вчера, 13:43

0

Петербуржцам снова нужно приготовиться к гололеду, который может обернуться травмами и авариями на дорогах. Справиться...

Подробнее
Эксперт объяснил, почему скупка энергоресурсов Китаем не спасет бюджет России

Эксперт объяснил, почему скупка энергоресурсов Китаем не спасет бюджет России

Сегодня, 08:04

0

Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. За период январь-февраль РФ вышла на первое место по...

Подробнее