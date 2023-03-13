AmurMedia: В РФ изобрели вакцину для профилактики нескольких видов рака

Сейчас на территории РФ подходят к завершающей стадии испытания вакцины, уменьшающей на 90% риск заболевания раком. Лекарство создали исследователи России. Данный препарат — профилактика рака половых органов для женщин и мужчин. Вакцина — научная коллаборация компаний «Нанолек» и «Комбиотех». В настоящее время она представляет собой первый отечественный препарат от вируса папилломы человека (ВПЧ).

Врачи знают, что, с высокой степенью вероятности, этот геном способен вызывать рак человеческих половых органов. В реальной медицине — это рак шейки матки, наружных женских половых органов, влагалища, полового члена и ануса у мужчин. Изредка есть случаи, что ВПЧ является причиной рака головы и шеи. Предполагается, что подобная вакцина производства фармацевтики РФ будет продаваться по цене, существенно ниже зарубежной.

Для покупки одного курса гардасила либо церварикса необходимо заплатить ориентировочно 20 000 — 30 000 рублей. Ожидается, что апробированный новый медицинский препарат будет занесен в национальный календарь прививок. Эту обнадеживающую информацию для «Forbes» предоставил генеральный директор «Комбиотех» Михаил Яковлев. Об этом сегодня написали корреспонденты новостного онлайн-издания «AmurMedia.ru».

Как заявляют авторитетные медицинские специалисты, после вакцинирования риск заражения папилломавирусом снижается на 90%. Прививаться рекомендуют почти всем подросткам до 15 лет, а также людям в возрасте от 18 до 45 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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