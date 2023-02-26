BBC Earth Lab: Что будет, если все люди на Земле прыгнут в воду одновременно

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023
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Ученые рассказали о том, что произойдет, если все люди на Земле одновременно прыгнут в воду. Об этом исследовании пишет BBC Earth Lab.
Журналист Грег Фут попросил 50 тыс. человек одновременно воздействовать на литосферу. И их воздействие спровоцировало землетрясения магнитудой 0,6. Тем не менее, как подсчитали ученые, чтобы весь земной шар пришел в движение, необходимо как минимум восемь землетрясений.
Поэтому, чтобы спровоцировать действительно серьезное воздействие на планету, необходимо, чтобы прыгнули все люди одновременно. Ученые уверены, что организовать это невозможно.
Отметим, после масштабного землетрясения в Турции, которое унесло жизни более 40 тыс. человек, многие обеспокоены возможностью повторения таких масштабных землетрясений и в других регионах планеты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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