BBC Earth Lab: Что будет, если все люди на Земле прыгнут в воду одновременно

Сегодня, 12:24

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BBC Earth Lab: Что будет, если все люди на Земле прыгнут в воду одновременно
Фото из открытых источников

Ученые рассказали о том, что произойдет, если все люди на Земле одновременно прыгнут в воду. Об этом исследовании пишет BBC Earth Lab.

Журналист Грег Фут попросил 50 тыс. человек одновременно воздействовать на литосферу. И их воздействие спровоцировало землетрясения магнитудой 0,6. Тем не менее, как подсчитали ученые, чтобы весь земной шар пришел в движение, необходимо как минимум восемь землетрясений.

Поэтому, чтобы спровоцировать действительно серьезное воздействие на планету, необходимо, чтобы прыгнули все люди одновременно. Ученые уверены, что организовать это невозможно.

Отметим, после масштабного землетрясения в Турции, которое унесло жизни более 40 тыс. человек, многие обеспокоены возможностью повторения таких масштабных землетрясений и в других регионах планеты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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