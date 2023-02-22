Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, в Турции перед землетрясениями

Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, которое видели в Турции перед землетрясениями.

Голубое свечение в воздушном пространстве перед землетрясениями наблюдалось не только 6 февраля, но и 20-го числа месяца. Природу его объяснил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это явление называют «огнями землетрясений». Оно является проявлением пьезоэлектрического эффекта.

«Когда кристаллическое вещество деформируется, в нем генерируются электрические поля. В обычной ситуации каждый кристалл имеет свою направленность поля, при этом сумма этих полей сводится к нулю. Но при внешнем воздействии напряженности складываются и возникают поля колоссальной силы», - рассказал эксперт.

Он добавил, что электрические разряды, возникающие при освобождении энергии, накопившейся при трении тектонических плит, формируют свечение, имеющее сходство с полярным сиянием.

Напомним, по оценкам турецких властей в результате землетрясения в стране погибли около 44 тыс. человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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