Геофизик РФ Лосева заявила о природе странных небесных вспышек перед землетрясением в Турции

Сегодня, 20:09

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Геофизик РФ Лосева заявила о природе странных небесных вспышек перед землетрясением в Турции
Фото из открытых источников

Геофизик рассказала о необычных голубых вспышках на небе накануне землетрясения в Турции. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Жители турецкого Хатая перед недавней трагедией 20 февраля наблюдали так называемые огни землетрясения – свечение, возникающее в небе перед сейсмическими толчками. Российские ученые из Института динамики геосфер РАН попытались смоделировать этот эффект.

По словам ведущего научного сотрудника, кандидата физико-математических наук ИДГ РАН Татьяны Лосевой, во время сдвига на месте разлома из недр высвобождается энергия, приводящая «с одной стороны, к толчкам, а с другой – к яркому, но кратковременному свечению в атмосфере, которое может достигать высоты 200 метров над землей». Огни землетрясения могут принимать форму шара или молнии, при этом влияющих на это факторов довольно много.

«В двух словах это можно выразить взаимосвязанной цепочкой реакций: во время подвижки стенок разлома в эпицентре землетрясения генерируются токи – эти токи генерируют электромагнитные поля – электромагнитные поля приводят к свечению на небе», — объяснила ученая.

В то же время не каждое землетрясение сопровождается подобным свечением, можно сказать, что это довольно редкое явление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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