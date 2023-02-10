Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

Сегодня, 22:34

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Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции
Фото из открытых источников

Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на территории Турции в провинции Хатай. 

В частности, ученый заявил, что речь не идет о крупном структурном геологическом образовании. По мнению Завьялова, это обычный оползень, который появился в результате землетрясения. 

«По всей видимости, оливковая роща находится на склоне, и когда тряхнуло, грунт съехал вниз на 200 метров», — заявил завлабораторией Института физики Земли РАН, объясняя происхождение трещины шириной с футбольное поле, которая разрезала пополам оливковую рощу.

Он также обратил внимание на то, что на поверхности земли видно сползание почвенного слоя, которое произошло из-за обводнения подошвы земли. Завьялов отметил, что 6 февраля на глубине 10–18 километров вдоль Восточно-Анатолийского разлома произошел  сдвиг блоков земной коры. При этом ученый призвал не называть это разломом. Разлом — это более крупное структурное геологическое образование, сказал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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