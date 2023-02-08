Причиной землетрясений в Турции может быть замедление скорости движения земли

Сегодня, 14:49

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Причиной землетрясений в Турции может быть замедление скорости движения земли
Фото из открытых источников

Ученые рассказали о том, что причиной землетрясения в Турции  и Сирии могло стать изменение скорости движения ядра Земли.

Мощное землетрясение магнитудой в 7,8 баллов произошло в Турции 6 февраля. В результате этого землетрясения погибли десятки тысяч людей.

Эксперты говорят о том, что толчки могут продолжаться еще около полутора лет. И причиной произошедшего они считают замедление вращения земного ядра.

По словам ученых, любая активность центра планеты и ее мантии сильнейшим образом может отразиться на планете. Китайские исследователи говорят о том, что изменчивость поведения сердца Земли может спровоцировать появление новых сейсмически активных зон.

Какие регионы планеты станут сейсмически опасными в будущем, сказать однозначно сложно, как и спрогнозировать точно место и силу землетрясения. Но все же предварительные прогнозы составить можно. Поэтому сейчас ученые пытаются усовершенствовать методики прогнозирования землетрясений, чтобы в будущем избежать разрушительных последствий сейсмических процессов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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