Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Сегодня, 15:19

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Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму
Фото из открытых источников

В Университете Отаго рассказали о том, какие 5 стран могут пережить гипотетическую ядерную зиму.

В «Risk Analysis» опубликована их оценка ситуации в случае, если на Земле будет ядерная зима, пишет издание «info24.ru». По мнению ученых, шансы выжить будут в таком случае лишь у небольшой части населения. Эксперты пришли к выводу, что возможность обеспечить своих жителей пищей для выживания будет лишь у Вануату, Исландии, Австралии, Новой Зеландии и Соломоновых Островов.

Как раз эти страны смогут самостоятельно обеспечить население продуктами. К тому же там температура воздуха из-за ядерной зимы не будет опускаться так низко, как во многих других регионах планеты. Также эти регионы будут подвержены меньшему радиационному облучению, что важно для сохранения населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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