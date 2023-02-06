Risk Analysis: в Университете Отаго перечислили 5 стран, которые смогут пережить ядерную зиму

Нефть готовится разочаровать ценами Запад
С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...Подробнее
В Университете Отаго рассказали о том, какие 5 стран могут пережить гипотетическую ядерную зиму.
В «Risk Analysis» опубликована их оценка ситуации в случае, если на Земле будет ядерная зима, пишет издание «info24.ru». По мнению ученых, шансы выжить будут в таком случае лишь у небольшой части населения. Эксперты пришли к выводу, что возможность обеспечить своих жителей пищей для выживания будет лишь у Вануату, Исландии, Австралии, Новой Зеландии и Соломоновых Островов.
Как раз эти страны смогут самостоятельно обеспечить население продуктами. К тому же там температура воздуха из-за ядерной зимы не будет опускаться так низко, как во многих других регионах планеты. Также эти регионы будут подвержены меньшему радиационному облучению, что важно для сохранения населения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 5 февраля вступил в силу 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза против нефтепромышленности РФ. В этом пакете...Подробнее
В Омске Центральный районный суд рассматривает дело, фигурантами которого стали сразу 14 организаций. Речь идет о...Подробнее
Эксперт в области региональной петербургской политики, журналист Сергей Ковальченко оценил деятельность Александра...Подробнее
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин умело воспользовался статусом Бахмута (бывшего Артемовска) в украинских...Подробнее
Героем шоу «За гранью» стал 11-летний мальчик из Челябинска. Ребенок попал на шоу, так как в своем возрасте он вести...Подробнее
Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву так и не удалось выполнить свое обещание сделать из Екатеринбурга...Подробнее
Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению...Подробнее
В боях на территории Украины погиб 46-летний отец троих детей из Кировской области Игонь Иванов. Известно, что он был...Подробнее
В Крыму 6 февраля датчики зафиксировали сейсмологическую активность. Телеканал «Миллет» со ссылкой на Крымский...Подробнее
Пермский гарнизонный военный суд отказал военнослужащему, который заключил двухлетний контракт в сентябре 2020 года, а...Подробнее
Комментировать