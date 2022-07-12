Сейсмологи зафиксировали в Крыму отголоски землетрясения, которое произошло Турции и Сирии

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В Крыму 6 февраля датчики зафиксировали сейсмологическую активность.
Телеканал «Миллет» со ссылкой на Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой активности сообщает, что в Крыму станции сейсмологической сети фиксировали несколько слабых толчков сегодня.
Полученные данные необходимо проанализировать. Возможно, датчики зафиксировали сейсмологическую активность, которая предшествует более сильному землетрясению.
«Из того, что мы зафиксировали, если не ошибаюсь, были 7,1 или 7,8, но это по эпицентру, не по нашим отголоскам. Наши отголоски были два с копейками, но это не информативно»,— рассказала директор крымского сейсмоцентра Татьяна Горелова.
Специалисты считают, что сейсмологическая активность в Крыму не может быть отголоском землетрясения в Турции, так как глубина эпицентра землетрясения в Турции составляла около 10 км.
Напомним, с минувшей ночи в Турции было уже несколько сильных толчков, из-за чего в стране разрушено множество зданий. Эксперты опасаются, что число погибших может исчисляться тысячами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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