У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

У космического зонда агентства НАСА Voyager-1 отказала электроника. Пока специалисты не в состоянии устранить неисправности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Business Insider.

Voyager-1, по современным меркам, считается «старичком». Аппарату, который запускался для изучения газовых гигантов Юпитера и Сатурна, в 2022 году исполняется 45 лет. И это при том, что изначально зонд рассчитывали эксплуатировать в течение всего лишь пяти лет.

Voyager-1 отличается качественной сборкой, посему и продолжает функционировать доныне. Однако в последнее время отмечается ряд неполадок. В частности, телеметрические данные, которые передает аппарат, поступают с искажениями.

Специалисты считают причиной этого неполадки в работе электроники. Сейчас сотрудники НАСА занимаются изучением неисправности. Объем работ огромный. Пришлось даже проштудировать бумажные архивы миссии Voyager.

Пока устранить обнаруженные ошибки сложно в связи с перегрузкой аппарата.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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