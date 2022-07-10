У космического зонда Voyager-1 отказала электроника

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У космического зонда агентства НАСА Voyager-1 отказала электроника. Пока специалисты не в состоянии устранить неисправности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Business Insider.
Voyager-1, по современным меркам, считается «старичком». Аппарату, который запускался для изучения газовых гигантов Юпитера и Сатурна, в 2022 году исполняется 45 лет. И это при том, что изначально зонд рассчитывали эксплуатировать в течение всего лишь пяти лет.
Voyager-1 отличается качественной сборкой, посему и продолжает функционировать доныне. Однако в последнее время отмечается ряд неполадок. В частности, телеметрические данные, которые передает аппарат, поступают с искажениями.
Специалисты считают причиной этого неполадки в работе электроники. Сейчас сотрудники НАСА занимаются изучением неисправности. Объем работ огромный. Пришлось даже проштудировать бумажные архивы миссии Voyager.
Пока устранить обнаруженные ошибки сложно в связи с перегрузкой аппарата.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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