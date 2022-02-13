Учеными разработан новый тип вакцин от метапневмовируса

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Исследователями Техасского университета в Остине (США) был разработан новый тип вакцин против метапневмовируса человека. Речь идет об острой респираторной вирусной инфекции, защититься от которой с помощью прививки ранее было невозможно в виду отсутствия препаратов для этого. Об этом говорится в публикации на страницах Nature Communications.
Отмечается, что речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Впервые такие были разработаны для защиты от коронавируса COVID-19.
Во время исследований ученые смогли добиться существенного повышения стабильности белка метапневмовируса.
Патоген постоянно изменяет свою форму, посему немодифицированный вакцинный препарат от коронавируса вызывал у лабораторных грызунов иммунный ответ в шесть раз слабее, нежели модифицированный - «приспособленный» именно под метапневмовирус.
Ожидается, что клинические испытания таких вакцин начнутся ближе к концу нынешнего 2022 года. Проводить их будет фармацевтическая компания Icosavax.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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