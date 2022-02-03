«Убьет гораздо больше людей»: ученые оценили опасность следующего штамма COVID-19

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что со следующей недели в стране будут сняты ограничительные меры по COVID-19. На что ряд британских ученых ответили протестом.
Эпидемиолог профессор Марк Вулхаус заявил о том, что широко распространенный миф о мягкости будущих штаммов коронавируса не имеет под собой твердой почвы.
По мнению профессора, «омикрон» не является вариантом штамма «дельта». Он появился из другой части генеалогического древа вируса. А так как ученые не знают откуда может появиться следующий вариант, нельзя утверждать, каким на самом деле он окажется.
Коллегу полностью поддерживает вирусолог, профессор Лоуренс Янг. По его словам, версия о том, что вирус эволюционирует линейно от «альфы» к «бета», от «дельты» к «омикрону» не правильный. И сама идея о том, что мутации коронавируса будут становиться все мягче, ошибочна. Очередной штамм вполне может оказаться гораздо более патогенным, по сравнению с предыдущими версиями.
Представитель ВОЗ по коронавирусу Дэвид Набарро также считает, что сейчас никто не может сказать точно как будут вести себя новые штаммы коронавируса. В связи с этим он призвал власти не списывать со счетов возможность увеличения количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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