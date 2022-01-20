Ученые обнаружили «холодное пятно» в Северной Атлантике

Сегодня, 14:19

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Ученые обнаружили «холодное пятно» в Северной Атлантике
Фото из открытых источников

Новое исследование показывает, что несмотря на глобальное потепление, изменения в характере ветров и другие факторы способствуют образованию в Северной Атлантике «холодного сгустка». Как сообщают ученые, смещение струйного течения на север привело к похолоданию на 0,4 ? за последнее столетие. 

В исследовании ученые использовали компьютерное моделирование, что позволило им обнаружить, что похолодание является следствием увеличения потерь тепла из океана, вызванных вышележащими слоями атмосферы. К этой тенденции привела и усиленная локальная конвекция, при которой смешение океанов приносит холодную воду с глубины на поверхность. Ученые считают, что шторма в этом регионе усилились из-за смещения течения на север. Увеличение интенсивности штормов приводит к потерям тепла из океана и вызывает сильную конвекцию зимой, что приводит к низким температурам в регионе. 

Выводы ученых идут вразрез с результатами более ранних исследований. Речь идет о том, что холодный сгусток образовался из-за замедления Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC). Это система океанских течений, которые переносят теплую воду из тропиков в Северную Атлантику. В ходе будущих исследований ученым, возможно, удастся исключить AMOC из факторов образования холодного пятна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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