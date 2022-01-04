Телескоп NASA нашел черную дыру, которая стимулирует образование звезд

После тщательного изучения серии снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл», астрономы объявили об обнаружении черной дыры, которая не поглощает звезды, а, наоборот, занимается звездообразованием. Статья об этом появилась в научном журнале Nature.

На изображениях, о которых идет речь, астрофизики увидели мост из горячего газа. Он соединял черную дыру, расположенную в центре карликовой галактики Henize 2-10, с ближайшей областью рождения звезд. Это открытие идет вразрез с устоявшимся мнением о черных дырах.

Все такие объекты, которые были открыты прежде, силой своей гравитации разрывали звезды и поглощали их. Но черная дыра в карликовой галактике Henize 2-10, расположенная на расстоянии в 30 миллионах световых лет от Земли, ведет себя иначе. Объект, наоборот, стимулирует процесс звездообразования.

Известно, что область звездообразования, которую с черной дырой соединяет мост горячего газа, располагается в 230 световых лет.

Ученые допускают, что несколько миллионов лет назад поток горячего газа протаранил газовое облако, после чего растекся. На это указывают молодые звезды, располагающиеся перпендикулярно данному потоку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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