Телескоп NASA нашел черную дыру, которая стимулирует образование звезд

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После тщательного изучения серии снимков, сделанных космическим телескопом «Хаббл», астрономы объявили об обнаружении черной дыры, которая не поглощает звезды, а, наоборот, занимается звездообразованием. Статья об этом появилась в научном журнале Nature.
На изображениях, о которых идет речь, астрофизики увидели мост из горячего газа. Он соединял черную дыру, расположенную в центре карликовой галактики Henize 2-10, с ближайшей областью рождения звезд. Это открытие идет вразрез с устоявшимся мнением о черных дырах.
Все такие объекты, которые были открыты прежде, силой своей гравитации разрывали звезды и поглощали их. Но черная дыра в карликовой галактике Henize 2-10, расположенная на расстоянии в 30 миллионах световых лет от Земли, ведет себя иначе. Объект, наоборот, стимулирует процесс звездообразования.
Известно, что область звездообразования, которую с черной дырой соединяет мост горячего газа, располагается в 230 световых лет.
Ученые допускают, что несколько миллионов лет назад поток горячего газа протаранил газовое облако, после чего растекся. На это указывают молодые звезды, располагающиеся перпендикулярно данному потоку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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