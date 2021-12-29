Почему так много вакцинированных людей заражаются коронавирусом

Сегодня, 17:14

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Почему так много вакцинированных людей заражаются коронавирусом
Фото из открытых источников

В мире сейчас то и дело регистрируются случаи, когда коронавирусом заражаются полностью привитые люди. Таким образом,  складывается впечатление, что коронавирусом чаще заражаются вакцинированные люди, чем непривитые. Ученые проанализировали эту ситуацию и сделали выводы, о которых они написали в статье на страницах MedicalXpress. 

Прежде всего, они упоминают о распространении нового штамма «омикрон», который обладает феноменальной контагиозностью и может с легкостью пробивать вакцинную защиту.

Как выяснили ученые, «омикрон», который всего за месяц занял доминирующую позицию, передается эффективнее предыдущих штаммов. Если у инфицированных людей высокая вирусная нагрузка, то велика вероятность того, что они передадут ее другим. И больше всего рискуют заразиться невакцинированные, пояснил вирусолог из Университета Миннесоты Луис Мански.

Кроме того, вакцинированные люди надеяться на то, что прививка на сто процентов защитит от заражения. Помимо прочего, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что «омикрон» начал интенсивно распространяться в период зимних отпусков, что также способствует росту числа заражений. При этом исследователи признают тот факт, что штамм «омикрон», хоть и передается легче, но вызывает более легкое течение болезни. 

Снизить вирусную нагрузку и повысить шансы того, что болезнь будет проходить легко, можно, получив прививку и соблюдая меры защиты, пишет ufacitynews.ru.

Большинство привитых граждан, заразившись омикрон-штаммом, переносят болезнь легко, так как сформированный вакцинами иммунитет запускает защитные  механизмы иммунной системы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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