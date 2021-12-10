Ученые рассказали, почему младенцы заболевают коронавирусом реже взрослых

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Младенцы довольно часто болеют респираторными заболеваниями, но дети сталкиваются с этими вирусами впервые, в отличие от взрослых. Как принято считать, иммунная система младенцев достаточно слаба. Однако исследователи отмечают, что это не совсем так. Результаты нового исследования показали, что иммунная система младенцев может быть сильнее, чем считается. Она способна превзойти по силе даже иммунную систему взрослого человека в борьбе с новыми возбудителями инфекции.
В недавнем исследовании ученые сравнили иммунные системы детей и взрослых и проверили их способность реагировать на новый патоген. Ученые взяли Т-клетки, которые никогда не встречались с вирусом, у младенцев и у взрослых мышей, пишет ferra.ru. Эти клетки были помещены во взрослую мышь, инфицированную вирусом. В итоге ученые убедились, что победителями соревнования по борьбе с вирусом стали младенческие Т-клетки.
Исследователи пришли к выводу, что это может объяснять и ситуацию с коронавирусом. Вирус SARS-CoV-2 является новым для всех, и мы видим, что дети чувствуют себя намного лучше, отметили ученые.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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