Ученый оценил опасность «Омикрона»

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Доктор медицинских наук Михаил Бала заявил, что искусственная природа коронавируса будет доказана, если ковид к лету следующего годапотеряет свои боевые свойства.
При этом профессор упомянул научные работы Тимирязева, Мичурина. Привитые свойства долго не живут и по наследству не передаются — они возвращается к диким сортам, пояснил Бала. Искусственно привнесенное свойство и селекция — разные вещи, подчеркнул доктор наук.
Еще летом Михаил Бала в интервью заявил, что в коронавирусе обнаружены фрагменты, внесенные туда инженерным путем. Как он сообщил, в коронавирус внесены структурные фрагменты РНК, из которого построена часть патогена, пишет rossaprimavera.ru.
Напомним, что в ноябре в ЮАР был выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Эта разновидность возбудителя инфекции отличается большим числом мутаций и большой скоростью распространения. Как говорят эксперты, он более безопасный, чем штаммы, появившиеся ранее.
В России первые случаи заражения новым штаммом были зафиксированы у двух граждан, прилетевших из ЮАР. Всего в России число инфицированных «Омикроном» составляет 10 человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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