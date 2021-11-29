Эксперт Ризванов заявил, что омикрон-штамм может стать природной вакциной

Сегодня, 14:19

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Эксперт Ризванов заявил, что омикрон-штамм может стать природной вакциной
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Российский ученый Альберт Ризванов сообщил о новом естественном методе борьбы с пандемией коронавируса. По мнению эксперта, новый штамм «омикрон» может стать своего рода природной вакциной, быстро формируя иммунный ответ у переболевших пациентов, передает «ТАСС».

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов спрогнозировал, что традиционные методы борьбы с ковидом могут терять свою эффективность. Ученый отметил, что появление штамма «омикрон» может кардинально изменить течение инфекции —не исключено, что эта мутация будет менее патогенная, хотя и более заразная. 

«Вероятно, штамм омикрон будет быстро заражать большое количество людей, однако не провоцируя тяжелые осложнения. В перспективе это может позитивно отразиться на мировой эпидемиологической ситуации, так как множество людей в короткие сроки выработают естественный иммунитет против вируса», - сообщил Альберт Ризванов. 

Эксперт предположил, что штамм «омикрон» будет похож на аттенуированные вакцины, которые содержат в составе живой, но сильно ослабленный вирус. 

«Безусловно, это не будет панацеей от пандемии коронавируса, но циркуляция штамма омикрон действительно может позитивно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в целом. Однако именно вакцинация является наиболее эффективным способом предотвратить заражение вирусом», - добавил ученый.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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