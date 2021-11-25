Человечество столкнулось с серьезным ослаблением солнечной активности

Российские ученые из института космических исследований рассказали о серьезном ослаблении солнечной активности.

Они установили, что интенсивность солнечного ветра снизилась примерно в полтора раза, что, по их мнению, может быть связано с изменением физического состояния солнечной короны.

Ученые рассказали, что солнечная активность характеризируется цикличностью. Основные циклы продолжительностью 11 лет и 22 года называются циклами Швабе и Хейла, рассказывает smotrim.ru .

Изучать процессы, происходящие на Солнце, ученые смогли более подробно с началом космической эпохи. Современное оборудование позволило определить в том числе уровень колебаний полной энергии электромагнитного излучения.

По словам исследователей, аномальные отклонения в солнечной активности могут повлиять на земной климат. В частности, при минимуме Маундера в середине XVII и начале XVIII веков наблюдалось глобальное похолодание на Земле, которое даже назвали малым ледниковым периодом. Но пока ученые на 100% не доказали, что процессы на Солнце спровоцировали похолодание на Земле.

Тем не менее, ученые отмечают, что нынешний минимум достаточно ощутимый.

«В начале космической эры было 50 штук магнитных бурь в год, то есть практически каждую неделю у нас была буря. Сильные бури, не очень сильные. А сейчас не каждый год бывают магнитные бури. В среднем сейчас 2-3, максимум 5 магнитных бурь в год. Падение составляет больше чем в десять раз», – рассказал руководитель группы исследований солнечного ветра Института космических исследований РАН Юрий Ермолаев.

Тем не менее, пока нет оснований говорить о том, что на Земле снова начинается ледниковый период, отмечают исследователи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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