Человечество столкнулось с серьезным ослаблением солнечной активности

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Российские ученые из института космических исследований рассказали о серьезном ослаблении солнечной активности.
Они установили, что интенсивность солнечного ветра снизилась примерно в полтора раза, что, по их мнению, может быть связано с изменением физического состояния солнечной короны.
Ученые рассказали, что солнечная активность характеризируется цикличностью. Основные циклы продолжительностью 11 лет и 22 года называются циклами Швабе и Хейла, рассказывает smotrim.ru.
Изучать процессы, происходящие на Солнце, ученые смогли более подробно с началом космической эпохи. Современное оборудование позволило определить в том числе уровень колебаний полной энергии электромагнитного излучения.
По словам исследователей, аномальные отклонения в солнечной активности могут повлиять на земной климат. В частности, при минимуме Маундера в середине XVII и начале XVIII веков наблюдалось глобальное похолодание на Земле, которое даже назвали малым ледниковым периодом. Но пока ученые на 100% не доказали, что процессы на Солнце спровоцировали похолодание на Земле.
Тем не менее, ученые отмечают, что нынешний минимум достаточно ощутимый.
«В начале космической эры было 50 штук магнитных бурь в год, то есть практически каждую неделю у нас была буря. Сильные бури, не очень сильные. А сейчас не каждый год бывают магнитные бури. В среднем сейчас 2-3, максимум 5 магнитных бурь в год. Падение составляет больше чем в десять раз», – рассказал руководитель группы исследований солнечного ветра Института космических исследований РАН Юрий Ермолаев.
Тем не менее, пока нет оснований говорить о том, что на Земле снова начинается ледниковый период, отмечают исследователи.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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