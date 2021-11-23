RhGB01: у британских летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Учеными из Университета Восточной Англии, Зоологического общества Лондона и Службы общественного здравоохранения Англии у британских подковоносых летучих мышей был обнаружен еще один новый коронавирус, родственный COVID-19. Об этом со ссылкой на информацию портала Phys.org сообщило ТАСС .

Отмечается, что новый коронавирус, который обнаружился в одном из более чем полусотни образцов фекалий подковоносов, отобранных в Сомерсете, Глостершире и Уэльсе, получил название RhGB01.

Вирусным анализом занималась служба Общественного здравоохранения Англии. Это первый случай обнаружения связанного с атипичной пневмонией коронавируса у британской малой подковообразной летучей мыши. Патоген был включен в подгруппу сарбековирусов, в которую входит как SARS-CoV-2, пандемию которого переживает мир, так и вирус SARS-CoV, который спровоцировал эпидемию в 2003 году.

По версии ученых, летучие мыши уже давно являются носителями RhGB01. В то же время у них пока нет оснований считать, что вирус может передаться человеку, если он не мутирует. Мутация возможна, но для этого необходимо стечение обстоятельств: чтобы зараженный COVID-19 передал вирус инфицированной RhGB01 летучей мыши.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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