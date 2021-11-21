Ученые Гарварда выяснили, что дельта-штамм может вызвать тяжелую пандемию

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Ученые Гарвардского университета выяснили, что штаммы дельта-линии коронавируса, отличающиеся не только повышенной заразностью, но и способностями инфицировать ранее переболевших и вакцинированных, могут спровоцировать тяжелую пандемию. Характерной особенностью новой волны может быть огромное количество прорывной инфекции у привитых. Это следует из работы исследователей, которая появилась на страницах журнала Cell.
В Гарварде создали математическую модель, которая дает представление о том, как вызванные гипотетическими штаммами (речь о вариантах с повышенной трансмиссивностью, аналогичных альфа-штамму; с частичным обходом иммунной системы - как в случае с бета-вариантом; а также улучшенной трансмиссивностью и частичным обходом - как у дельты) пандемии повлияют на группы населения, которые защищаются от вируса различными комбинациями мер профилактики. В частности, речь о ношении масок, социальном дистанцировании и вакцинации.
Модель для каждого из возможных сценариев просчитала общее количество заражений и процент инфекций, которых удалось предотвратить благодаря вакцинации.
В итоге выяснилось, что вариант с повышенной трансмиссивностью будет более опасный, нежели тот, который сможет частично ускользать от иммунитета.
Однако вариант с обоими признаками может вызвать больше инфекций, повторных и прорывных.
Модель также показала, что вакцины смогут предотвратить большее количество случаев, которые потенциально могут вызвать более трансмиссивный вирус. Благодаря тому, что у прорывных инфекций будет мягкий характер, общая смертность может быть снижена, передает Лента.ру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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