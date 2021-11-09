Как ревакцинация от коронавируса COVID-19 меняет иммунитет

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Ученые всего мира до сих пор не пришли к единому мнению, какое количество антител к коронавирусу можно считать достаточным. Специалист в области лабораторной медицины и первый председатель Профессиональной ассоциации немецких врачей-лаборантов Андреас Бобровски поделился своим мнением на сей счет.
По его словам, если тест на антитела показал достаточно высокий их уровень, человек может считать себя защищенным вне зависимости от того, привился он или же перенес коронавирусное заболевание.
Если после прививки антител мало, то, полагает эксперт, вполне вероятно, что вакцинация не сработала. Причины могут быть разные. Это и ошибки при введении вакцины (их намного больше, чем некоторые думают), и отсутствие иммунного ответа, которое иногда наблюдается у пожилых, а также у перенесших химиотерапию пациентов и принимающих иммунодепрессанты.
Таким людям он рекомендует получить еще одну прививку, потому что вакцина могла не сформировать в достаточном количестве антитела, но активизировала клеточный иммунитет через активированные Т-лимфоциты, что также защищает от Covid-19.
Если человек вакцинирован или переболел, исследования демонстрируют, что уровень антител через время снижается, а затем остаются только долгоживущие иммунные клетки памяти. Именно они и ответственны за дальнейшую выработку антител. Особенно, если подстегнуть их бустером.
Ученый Мишель Нуссенцвейг утверждает, что ними вырабатываются более качественные антитела, чем изначально, когда человек впервые столкнулся с вирусом в результате заболевания или прививки.
Таким образом, если человек переболел и вакцинировался, а потом ревакцинировался, то его иммунитет значительно повышается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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