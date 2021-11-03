Ученые узнали, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

Сегодня, 17:34

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Ученые узнали, почему пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу

Как известно, пожилые люди и пациенты с такими заболеваниями, как диабет, гипертония, ожирение, метаболический синдром, сердечно-сосудистые болезни, ХОБЛ и астма, наиболее сильно подвержены как заражению коронавирусом, так и тяжелому течению болезни. Ученые из  престижного в США Университета Брауна решили выяснить, почему эта категория людей более восприимчива к инфекции. 

Авторы исследования занялись тщательным изучением ферментов и ферментоподобных молекул. В ходе научной работы специалисты заинтересовались белком хитиназа 3-подобным белком 1, который содержится в крови. Элемент является ключевым в важном пути, который активируется при воспалении или же получения травмы. Когда в организме развивается инфекционная болезнь, циркулирующие уровни белка увеличиваются. Примечательно, что уровни хитиназы 3-подобного белка увеличиваются и при старении. 

Ученые провели эксперимент на мышах, которых генетически модифицировали так, чтобы уровень элемента был повышенным. Помимо этого, изучались грызуны с дефицитом данной молекулы. Так как с возрастом уровень хитиназы 3-подобного белка 1 увеличивается, происходит стимулирование рецептора, используемого коронавирусом для заражения клеток. 

Благодаря этому открытию ученым удалось создать моноканальное антитело под названием FRG, реагирующее на заданную область молекулы. В результате реагирования происходит блокирование индукции рецептора АСЕ2. Автор исследования Сучитра Камле сделал вывод: патоген не может проникнуть в систему хозяина. Это указывает на то, что в присутствии терапевтического антитела FRG будет меньше инфекций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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