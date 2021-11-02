Ученые объяснили, почему слоны и киты не болеют раком

Вчера, 21:14

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Ученые объяснили, почему слоны и киты не болеют раком

Коллектив американских исследователей после проведения целого ряда мониторинговых экспериментов, смог определить, какова причина того, что в живой природе у китов и слонов никогда не бывает такого заболевания, как рак. 

Занимаясь изучением данной проблемы, группа ученых из Соединенных Штатов Америки выявила, что у таких крупных представителей земной фауны, как киты и слоны, точно так же, как и у ряда остальных животных, обитающих в различных регионах планеты Земля, периодически возникают определенные мутации, происходящие внутри клеток их организма. Однако, несмотря на регулярные превращения и реконструкцию содержимого живых клеток организмов животных, к онкологическим заболеваниям у них существует чрезвычайно крепкий и эффективный иммунитет. 

Данную иммунную защиту организмам китов и слонов надежно обеспечивают копии гена ТР53. Стало известно, что в организмах этих животных копий данного гена может быть около 40, а у людей нет ни одной. Ученые поделились, что ген ТР53 вырабатывает белок, способный восстанавливать клетки или уничтожать их, не давая патологии распространяться по организму. Именно по этой причине слоны и киты никогда не болеют раком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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