Вирусолог Савочкина заявила, что защита от коронавируса COVID-19 будет 95% в случае антител G выше 160

Профессор Альбина Савочкина объяснила, какой уровень антител G к COVID-19 является достаточным для защиты от вируса. Эксперт указала, что для достоверного определения уровня антител, необходимо воспользоваться количественным тестом — в сравнении с полуколичественным, он дает наиболее точную картину. Об этом пишет «MedNovelty».

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медицинского университета Альбина Савочкина назвала уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса.

Специалист отметила, что если количественный тест на антитела G дал ответ от 50 до 150 BAU/мл, то активность иммунитета по нейтрализации вируса составляет 50%. Если анализ показал уровень выше 160 BAU/мл, то вирусонейтрализующие свойства иммунитета могут достигать 95%. При этом если уровень антител IgG ниже 10 BAU, это значит, что организм вовсе не имеет антител к коронавирусу.

Альбина Савочкина добавила, что для того чтобы выбрать достоверный тест на антитела, необходимо сдавать конкретный анализ на антитела — к примеру, на спайковый (S) белок (RBD) SARS-CoV-2, или антитела IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, (quantitative).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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