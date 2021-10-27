Ученые объявили «глобальную охоту» на людей с уникальным иммунитетом к коронавирусу COVID-19

Ученые решили изучить иммунитет людей, которые стойкие к заражению коронавирусом.

Международная группа исследователей ищет по всему миру тех, у кого есть генетическая устойчивость к COVID-19, пишет Nature Immunology.

Исследователи намерены использовать данные, полученные при изучении иммунитета этих людей, для создания препаратов, которые бы защищали от коронавируса и даже могли предотвращать передачу инфекции.

«Команда из 10 исследовательских центров по всему миру уже набрала около 500 потенциальных кандидатов, которые могут соответствовать этим критериям. После публикации информации в СМИ с ними связались еще 600 человек, в том числе из России и Индии», — отмечается в публикации.

По мнению авторов исследования, у некоторых людей отсутствует функционирующий рецептор ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

Ранее ученые выявили, что у некоторых людей есть редкая мутация, отключающая рецептор CCR5 на лейкоцитах, предотвращая проникновение в них вируса. Это использовали для того, чтобы создавать лекарства, которые блокируют ВИЧ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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