Россияне заинтересовались неизвестным компонентом вакцины «Спутник V»

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Некоторое время назад глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» содержит некий маркерный компонент, который долго не выводится из организма. Этот компонент показывает, кто действительно привился, а кто приобрел сертификат о вакцинации. Это заявление вызвало бурную дискуссию не только в медицинском сообществе, но и среди политиков и в соцсетях.
Так, депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к Гинцбургу с требованием обнародовать список неуказанных компонентов «Спутника-V», а также пояснить принцип их действия.
Как отметил Делягин, сам разработчик вакцины рассказывает, что в препарате, помимо генно-модифицированных организмов и элементов, указанных на этикетке, есть что-то еще, что может повлиять на здоровье людей. Безусловно, каждый человек хочет знать, какой компонент вакцины попадет в его организм и как это отразится на здоровье.
Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов высказал мнение о том, что Гинцбург мог говорить о таком маркере, как повышение уровня антител к S-белку вируса. Такое явление отмечается после вакцинации «Спутником» у 98% людей. Он считает, что на этот маркер ориентироваться не стоит, так как уровень таких антител у части вакцинированных быстро снижается, а у некоторых они вообще не вырабатываются, пишет mk.ru.
Предположительно, что у привитых есть антитела к аденовирусному вектору, который входит в состав «Спутника V». Однако в сезон ОРВИ аденовирусы распространены сами по себе, подчеркнул Северинов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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