Россияне заинтересовались неизвестным компонентом вакцины «Спутник V»

Сегодня, 10:19

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Россияне заинтересовались неизвестным компонентом вакцины «Спутник V»

Некоторое время назад глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат «Спутник V» содержит некий маркерный компонент, который долго не выводится из организма. Этот компонент показывает, кто действительно привился, а кто приобрел сертификат о вакцинации. Это заявление вызвало бурную дискуссию не только в медицинском сообществе, но и среди политиков и в соцсетях.

Так, депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к Гинцбургу с требованием обнародовать список неуказанных компонентов «Спутника-V», а также пояснить принцип их действия.

Как отметил Делягин, сам разработчик вакцины рассказывает, что в препарате, помимо генно-модифицированных организмов и элементов, указанных на этикетке, есть что-то еще, что может повлиять на здоровье людей. Безусловно, каждый человек хочет знать, какой компонент вакцины попадет в его организм и как это отразится на здоровье.

Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов высказал мнение о том, что Гинцбург мог говорить о таком маркере, как повышение уровня антител к S-белку вируса. Такое явление отмечается после вакцинации «Спутником» у 98% людей. Он считает, что на этот маркер ориентироваться не стоит, так как уровень таких антител у части вакцинированных быстро снижается, а у некоторых они вообще не вырабатываются, пишет mk.ru.

Предположительно, что у привитых есть антитела к аденовирусному вектору, который входит в состав «Спутника V». Однако в сезон ОРВИ аденовирусы распространены сами по себе, подчеркнул Северинов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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