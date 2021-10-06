Сторонники теории заговора чаще заражаются коронавирусом

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Коронавирус циркулирует в мире на протяжении уже почти двух лет, а тех, кто не верят в существование опасной инфекции, не становится меньше. Люди, склонные верить в теории заговора о пандемии коронавирусе, с большей вероятностью заразятся. Такой вывод сделали ученые из Амстердамского университета в Нидерландах.
Как известно, в связи с пандемией стали распространяться слухи о вирусе и вакцинах. Если бы многие люди верили медицине, а не в теорию заговора, то остались бы живы.
Как показало новое исследование, подобные предубеждения могут влиять на поведение людей.
В декабре прошлого года ученые спросили участников опроса о том, придерживались ли они правил безопасности при пандемии, сдавали ли тесты на коронавирус и каким был результат. Как выяснилось в ходе исследования, сторонники теорий заговора чаще заражались коронавирусом. Любители конспирологи не верили в опасность SARS-CoV-2 и пренебрегали мерами защиты, что повышает риск заразиться. Они чаще ходили в гости и принимали у себя большое количество людей, посещали рестораны и активно общались с другими людьми.
Исследователи сделали вывод, что вера в теории заговора опасна для здоровья. Отказ соблюдать меры гигиены и социальную дистанцию повышает риски заражения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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