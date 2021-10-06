Американский врач Флеминг: Вакцины от коронавируса убивают иммунитет человека

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Американский врач Флеминг: Вакцины от коронавируса убивают иммунитет человека

Американский врач Ричард Флеминг заявил, что вакцины против коронавируса уничтожают иммунитет человека, а значит, несут опасность. Доктор считает, что пагубное влияние этих препаратов проявляется в долгосрочной перспективе. Это объясняет тот факт, что, несмотря на кампанию по вакцинацию, показатели заболеваемости и смертности достаточно высокие. Флеминг подчеркнул, что имеющиеся в мире вакцины представляют собой копию вируса, созданного человеком, и в частности его белок-шип.

В вакцинах содержится уханьский штамм, что является проблемой, так как выбран для вакцин только один белок-шип одной версии вируса. Флеминг отмечает, что эти вакцины подавляют иммунную систему и возможности организма производить интерферон и Т-клетки - важную часть иммунного ответа.

Врач заявил, что после вакцинации иммунитет может быть подавлен настолько, что не воспринимает вакцину от гриппа. Существующие вакцины не будут в дальнейшем защищать от заражения, так как будут появляться штаммы, все меньше схожие с уханьским вариантом.

Доктор отмечает, что чем больше мутаций, тем менее эффективны вакцины.

А ревакцинацию Флеминг считает бесполезной, так как эта процедура не дает желаемого результата. Более того, повторная вакцинация лишь усугубляет проблему, подчеркнул ученый. Флеминг также сделал вывод, что массовая вакцинация только увеличила риски для огромного числа людей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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