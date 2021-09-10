Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Сегодня, 12:54

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Daily Mail опубликовало тайные планы ученых США и Китая создать новый коронавирус

Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом пишет издание Daily Mail, передает МК.

Работы по его созданию велись не один год, отмечается в публикации. Авторы пишут о том, что ученые могли проводить опасные эксперименты с вирусами.

Исследование проводили ученые из Китая и США во главе с доктором Питером Дашаком. Запрашивалось финансирование на проведение работ с вирусами в Ухане. Заявка на грант подавалась еще в 2018 году Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

В рамках исследования ученые намеревались смешать генетические данные схожих штаммов для создания нового вируса. Планировалось, что будет создан вирус, у которого не было бы прямого явного «предка» в природе. Для этого ученые намеревались синтезировать вирусный геном из компьютерной последовательности и поместить полученную РНК в вирус.

Финансирование под этот проект выделено не было. Тем не менее, учитывая то, что база данных вирусных штаммов в Уханьском институте вирусологии была отключена, сейчас невозможно сказать, что успели создать ученые. Немало экспертов, к слову, обращали внимание, что найти в природе «предка» штамма коронавируса, который выявили в Ухане и с которого, как считается, началась пандемия, до сих пор не удалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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