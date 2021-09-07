Климатическое оружие: миру угрожает новая война?

Хозяйствования человека на Земле все больше сказывается на ее состоянии. На протяжении всей истории человечество завоевало и подчиняло природу. В настоящее время все чаще в научных кругах обсуждают искусственное изменение погодных условий. Речь идет о климатическом оружии, возможности которого начали изучать еще в прошлом веке.

Сейчас уже известно о том, как с помощью специальных реагентов можно вызвать туман, облака и осадки. А «разгон» облаков практикуется во время проведения мероприятий на свежем воздухе. То есть, влияние человека и его доминирование над природными процессами налицо. Первозданные земли, превратившиеся в городской ландшафт, осушенные моря и затопленная суша - наглядные примеры «хозяйствования» людей на Земле.

Первые исследования в сфере климатического оружия начались после второй мировой войны. Сначала советские ученые предпринимали попытки нагрева ионосферы и экспериментировали с разрушением озонового слоя. В США в 40-х годах ученые проводили эксперименты по управлению ураганами. Они искусственно увеличивали количество осадков над джунглями во Вьетнаме, где с помощью авиации распыляли сухой лед и йодистое серебро.

В 60-х годах ученые проводили разработки систем, уменьшающих силу грозовых штормов и активизирующих движение литосферных плит. Но разработчики были нацелены не только на мирное использование этих систем. Они проигрывали сценарии войн с использованием климатического оружия.

В конце 70-х годов СССР инициировал принятие Конвенции, запрещающей работу в данном направлении. Однако исследования на этом не прекратились. СМИ не раз писали об использовании климатического воздействия для политического шантажа. Речь идет о землетрясении на Гаити, аварии на Фукусиме. По неподтвержденным данным в этих случаях применялось климатическое оружие. А в аномальных морозах в Техасе, которые привели к серьезным сбоям в инженерных системах, обвинили Россию.

Китайцы также научились управлять погодой. Так, сотрудники Национального университета Тайваня выяснили, что в Китае регулярно рассеивают тучи и стимулируют осадки. Власти страны распределяют дожди по стране, чтобы предотвратить наводнения, тушить лесные пожары и развивать сельское хозяйство в засушливых районах. В правительстве заявили, что к 2025 году возьмут климат под полный контроль. Эксперты считают, это спровоцирует экологическую катастрофу в соседних государствах.

Еще в 60-е годы началось строительство геофизических комплексов, которые связываются с разработками климатического оружия. Их строили и в СССР, и в Японии, и в Европе, и в Штатах. Наиболее известны установки «Русский дятел» в Чернобыле, «Сура» в Нижегородской области, комплексы «EISCAT» в г. Тромсе (Норвегия) и «Аресибо» в Пуэрто-Рико (США), а также геофизический военный объект на Аляске «HAARP».

Примечательно, что доказать факт использования климатического оружия сложно, так как для этого требуются специальные станции за наблюдением ионосферы и сложные системы зондирования атмосферы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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