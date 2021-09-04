Eurekalert: найдена группа людей, подверженных риску внезапной сердечной смерти

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В соответствии с исследованием, которое было представлено на Международном конгрессе Европейского респираторного общества, люди, имеющие несущественное, но важное отклонение легочной функции, которая незначительно, но заметно становится хуже, с большой долей вероятности могут подвергнутся внезапной сердечной смерти (ВСС). ВСС — так представители медицинского сообщества называют неожиданный летальный исход человека, который наступает по причине внезапного сбоя в работе сердца.
Множество граждан, которые при жизни страдают синдромом ВСС, не чувствуют никаких предшествующих предупреждающих знаков. Согласно медицинской статистике, на него приходится ориентировочно 20% всех смертей на территории Европейского союза.
Исследователи из Лундского университета, Швеция, надеются, что их открытие поможет выявить людей с риском ВСС и предотвратить смерть в будущем, пишет портал MedicalXpress.
Примечательно также то, что, как известно, курение влияет на здоровье как легких, так и сердца. Однако картина риска ВСС сохраняется даже у людей, которые никогда не курили.
Ранее ГЛАС.ru писал о том, что дети старше шести лет с аллергией больше подвержены риску длительного воздействия и неблагоприятных последствий от заражения опасным коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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