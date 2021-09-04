Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Вчера, 12:34

0

Image 16+
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

С приходом осени повышается вероятность заболевания гриппом, а в условиях распространения коронавируса это весьма небезопасно.

Главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о риске возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. Двойное заболевание создает сильную нагрузку на организм, так как и вирус гриппа, и коронавирус размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, распространяясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

Врач-инфекционист подчеркнул, что поражение основных систем будет очень тяжелым и последствия могут быть самыми непредсказуемыми, если организм заразится одновременно двумя вирусами. То есть, речь идет о появлении микст-инфекций. Эксперт подчеркнул, что вакцинация защитит организм от тех микробов, против которых ее создали. Поэтому вакцина от коронавируса не спасет от гриппа, и наоборот, поэтому врач рекомендует привиться от этих инфекций с перерывом в один месяц. 

Также инфекционист советует привиться от гриппа, который является сезонной инфекцией, за месяц до наступления подъема заболеваемости – в сентябре-октябре. Вакцинироваться от гриппа следует прежде всего людям из групп риска, пишет 1prime.ru. Речь идет о детях, пожилых людях, пациентах с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что 46 миллионов россиян получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса и 39 миллионов привились двумя компонентами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Eurekalert: найдена группа людей, подверженных риску внезапной сердечной смерти

Вчера, 15:29

Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Вчера, 12:34

Ученые: Вращение Земли резко ускорилось на фоне совпадения трех факторов

4-09-2021, 22:44

Лауреат Нобелевской премии Чунг: таяние вечной мерзлоты может «пробудить» опасные древние вирусы

4-09-2021, 17:09

Врач из Великобритании считает, что вакцинация снижает шансы мутации коронавируса

29-08-2021, 07:59

Ученые из Шотландии выявили, что штамм «Дельта» чаще других приводит к госпитализации

28-08-2021, 15:44

Инфекционист рассказал об «универсальных» антителах против коронавируса

27-08-2021, 14:19

В Центре им. Гамалеи рассказали о новом виде вакцины против COVID-19

26-08-2021, 09:14

Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

20-08-2021, 19:19

The Lancet: Вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения лицевого паралича

17-08-2021, 21:54

За последние 100 лет россияне выросли на 10 см: почему изменился рост людей

16-08-2021, 15:14

Ученые: Крошечные чипы передают данные об электрической активности мозга по беспроводной сети

14-08-2021, 17:14

Доктор Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы

12-08-2021, 15:24

Ученые предложили неожиданную схему спасения человечества: отправить в космос все заводы

12-08-2021, 07:49

Вирусолог Терешина заявила о невозможности создания вакцины против коронавируса COVID-19

11-08-2021, 13:54

Вирусолог усомнился в заявлении ученых о более высоком уровне антител при бессимптомном ковиде

11-08-2021, 00:09

Ученых волнует состояние планеты из-за развития космического туризма

10-08-2021, 07:49

Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

8-08-2021, 11:39

The Guardian: названы открытия ученых о COVID-19 во время пандемии

7-08-2021, 14:14

Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин о происхождении COVID-19: военные эксперименты и гражданские исследования

6-08-2021, 23:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

0

О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...

Подробнее
Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

6-09-2021, 07:24

0

Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...

Подробнее
Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...

Подробнее
В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

6-09-2021, 09:54

0

В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...

Подробнее
Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

0

Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...

Подробнее
COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

5-09-2021, 13:34

0

Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Греции сравнили вакцинацию с бегом к ускользающей цели

В Греции сравнили вакцинацию с бегом к ускользающей цели

5-09-2021, 11:34

0

Доцент эпидемиологии Афинского университета Вана Сипса в интервью греческому телеканалу Skai сравнила вакцинацию с...

Подробнее
Эксперты предсказали снижение смертности из-за коронавируса

Эксперты предсказали снижение смертности из-за коронавируса

5-09-2021, 10:29

0

О коронавирусе уже не раз высказывались медики и ученые. В этот раз своим мнением об опасной инфекции поделились...

Подробнее
Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Вчера, 13:04

0

Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...

Подробнее
Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

0

Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...

Подробнее