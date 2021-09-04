Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

С приходом осени повышается вероятность заболевания гриппом, а в условиях распространения коронавируса это весьма небезопасно.

Главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о риске возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. Двойное заболевание создает сильную нагрузку на организм, так как и вирус гриппа, и коронавирус размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, распространяясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

Врач-инфекционист подчеркнул, что поражение основных систем будет очень тяжелым и последствия могут быть самыми непредсказуемыми, если организм заразится одновременно двумя вирусами. То есть, речь идет о появлении микст-инфекций. Эксперт подчеркнул, что вакцинация защитит организм от тех микробов, против которых ее создали. Поэтому вакцина от коронавируса не спасет от гриппа, и наоборот, поэтому врач рекомендует привиться от этих инфекций с перерывом в один месяц.

Также инфекционист советует привиться от гриппа, который является сезонной инфекцией, за месяц до наступления подъема заболеваемости – в сентябре-октябре. Вакцинироваться от гриппа следует прежде всего людям из групп риска, пишет 1prime.ru . Речь идет о детях, пожилых людях, пациентах с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что 46 миллионов россиян получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса и 39 миллионов привились двумя компонентами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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