Лауреат Нобелевской премии Чунг: таяние вечной мерзлоты может «пробудить» опасные древние вирусы

Сегодня, 17:09

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Лауреат Нобелевской премии Чунг: таяние вечной мерзлоты может «пробудить» опасные древние вирусы

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг сообщил: глобальное потепление на земном шаре вызывает массовое таяние вечной мерзлоты. Подобные процессы, по мнению ученого, с высокой степенью вероятности, способны осуществить «пробуждение» неожиданных вирусов в масштабах планеты Земля.  

Исследователь подчеркивает, что вследствие широкомасштабного таяния льдов на колоссальных просторах в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона, замороженные на длительный временной промежуток, могут снова «пробудиться». 

«Сейчас человечество не в состоянии предугадать, какой конкретно вирус, молекула либо микроб из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад, может появиться снова, ожить и возродиться. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — сказал Рае Квон Чунг. 

Он добавил, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них. 

Ранее советник президента России по экологии Сергей Иванов в экологической политике назвал сохранение многолетней мерзлоты приоритетом в экологической политике.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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