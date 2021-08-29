Лауреат Нобелевской премии Чунг: таяние вечной мерзлоты может «пробудить» опасные древние вирусы

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Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг сообщил: глобальное потепление на земном шаре вызывает массовое таяние вечной мерзлоты. Подобные процессы, по мнению ученого, с высокой степенью вероятности, способны осуществить «пробуждение» неожиданных вирусов в масштабах планеты Земля.
Исследователь подчеркивает, что вследствие широкомасштабного таяния льдов на колоссальных просторах в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона, замороженные на длительный временной промежуток, могут снова «пробудиться».
«Сейчас человечество не в состоянии предугадать, какой конкретно вирус, молекула либо микроб из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад, может появиться снова, ожить и возродиться. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — сказал Рае Квон Чунг.
Он добавил, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них.
Ранее советник президента России по экологии Сергей Иванов в экологической политике назвал сохранение многолетней мерзлоты приоритетом в экологической политике.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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