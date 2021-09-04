Ученые: Вращение Земли резко ускорилось на фоне совпадения трех факторов

Начиная с 2016 года продолжительность суток стала уменьшаться. На сегодня сутки стали короче на три миллисекунды. А в 2020-м сошлись сразу три явления: максимумы глобальной температуры, скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник ГАИШ МГУ, доцент НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук Леонид Зотов.

Информация о скорости и положения оси вращения Земли необходимы для гражданской и военной высокоточной навигации. Измерения со всего мира сводит Международная служба вращения Земли в Парижской обсерватории.

По словам Зотова, время, измеряемое по вращению Земли, начало обгонять атомное. Раньше секунда UTC была короче секунды вращения Земли UT1 и шкала атомного времени уходила вперед, сейчас же две шкалы практически сравнялись. Если планета продолжит ускоряться, то в 2026 году разница приблизится к критической — в 0,9 секунды. И тогда, впервые в истории, необходимо будет убавить время на секунду.

Ученый объяснил, что на вращение нашей планеты оказывают влияние западные ветра. Когда ветры усиливаются, Земля начинает чуть тормозить. Кроме того, раз в несколько лет в этот процесс вмешивается тихоокеанское явление Эль-Ниньо. На скорость вращения оказывают влияние и климатические изменения. По словам Зотова, уже доказано, что глобальное потепление изменяет дрейф оси вращения Земли.

«Наша планета — живая. В течение года мы то ближе к Солнцу, то дальше, идет смена сезонов, из недр идет поток энергии. На ней все время что-то происходит с разной периодичностью. Ось покачивается и одновременно дрейфует, крутится с пятиметровой амплитудой, есть годовое колебание. Немножко все дрожит, ходит ходуном. Факторов — масса», — рассказывает Леонид.

В XIX веке было открыто чандлеровское колебание оси вращения Земли — смещение полюсов на несколько метров туда-сюда каждые 14 месяцев. Каждые сорок лет оно то усиливается, то затихает. Сейчас, по словам Зотова, наблюдается эпоха затухания, при этом «дрейф оси усилился — она выписывает завихрения, делает загибы».

В 2020 году произошло редчайшее явление - сошлись одновременно три фактора: максимумы глобальной температуры и скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания. Взаимосвязь этих явлений специалистам еще предстоит выяснить. Однако, по мнению Зотова, Земля в недалеком будущем все-таки начнет тормозить. Многолетнее Атлантическое колебание будет понижаться, и температура также опускаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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