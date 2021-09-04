Ученые: Вращение Земли резко ускорилось на фоне совпадения трех факторов

4-09-2021, 22:44

0

Image 16+
Ученые: Вращение Земли резко ускорилось на фоне совпадения трех факторов

Начиная с 2016 года продолжительность суток стала уменьшаться. На сегодня сутки стали короче на три миллисекунды. А в 2020-м сошлись сразу три явления: максимумы глобальной температуры, скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник ГАИШ МГУ, доцент НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук Леонид Зотов.

Информация о скорости и положения оси вращения Земли необходимы для гражданской и военной высокоточной навигации. Измерения со всего мира сводит Международная служба вращения Земли в Парижской обсерватории.

По словам Зотова, время, измеряемое по вращению Земли, начало обгонять атомное. Раньше секунда UTC была короче секунды вращения Земли UT1 и шкала атомного времени уходила вперед, сейчас же две шкалы практически сравнялись. Если планета продолжит ускоряться, то в 2026 году разница приблизится к критической — в 0,9 секунды. И тогда, впервые в истории, необходимо будет убавить время на секунду.

Ученый объяснил, что на вращение нашей планеты оказывают влияние западные ветра. Когда ветры усиливаются, Земля начинает чуть тормозить. Кроме того, раз в несколько лет в этот процесс вмешивается тихоокеанское явление Эль-Ниньо. На скорость вращения оказывают влияние и климатические изменения. По словам Зотова, уже доказано, что глобальное потепление изменяет дрейф оси вращения Земли.

«Наша планета — живая. В течение года мы то ближе к Солнцу, то дальше, идет смена сезонов, из недр идет поток энергии. На ней все время что-то происходит с разной периодичностью. Ось покачивается и одновременно дрейфует, крутится с пятиметровой амплитудой, есть годовое колебание. Немножко все дрожит, ходит ходуном. Факторов — масса», — рассказывает Леонид.

В XIX веке было открыто чандлеровское колебание оси вращения Земли — смещение полюсов на несколько метров туда-сюда каждые 14 месяцев. Каждые сорок лет оно то усиливается, то затихает. Сейчас, по словам Зотова, наблюдается эпоха затухания, при этом «дрейф оси усилился — она выписывает завихрения, делает загибы».

В 2020 году произошло редчайшее явление - сошлись одновременно три фактора: максимумы глобальной температуры и скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания. Взаимосвязь этих явлений специалистам еще предстоит выяснить. Однако, по мнению Зотова, Земля в недалеком будущем все-таки начнет тормозить. Многолетнее Атлантическое колебание будет понижаться, и температура также опускаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Eurekalert: найдена группа людей, подверженных риску внезапной сердечной смерти

Вчера, 15:29

Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Вчера, 12:34

Ученые: Вращение Земли резко ускорилось на фоне совпадения трех факторов

4-09-2021, 22:44

Лауреат Нобелевской премии Чунг: таяние вечной мерзлоты может «пробудить» опасные древние вирусы

4-09-2021, 17:09

Врач из Великобритании считает, что вакцинация снижает шансы мутации коронавируса

29-08-2021, 07:59

Ученые из Шотландии выявили, что штамм «Дельта» чаще других приводит к госпитализации

28-08-2021, 15:44

Инфекционист рассказал об «универсальных» антителах против коронавируса

27-08-2021, 14:19

В Центре им. Гамалеи рассказали о новом виде вакцины против COVID-19

26-08-2021, 09:14

Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

20-08-2021, 19:19

The Lancet: Вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения лицевого паралича

17-08-2021, 21:54

За последние 100 лет россияне выросли на 10 см: почему изменился рост людей

16-08-2021, 15:14

Ученые: Крошечные чипы передают данные об электрической активности мозга по беспроводной сети

14-08-2021, 17:14

Доктор Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы

12-08-2021, 15:24

Ученые предложили неожиданную схему спасения человечества: отправить в космос все заводы

12-08-2021, 07:49

Вирусолог Терешина заявила о невозможности создания вакцины против коронавируса COVID-19

11-08-2021, 13:54

Вирусолог усомнился в заявлении ученых о более высоком уровне антител при бессимптомном ковиде

11-08-2021, 00:09

Ученых волнует состояние планеты из-за развития космического туризма

10-08-2021, 07:49

Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

8-08-2021, 11:39

The Guardian: названы открытия ученых о COVID-19 во время пандемии

7-08-2021, 14:14

Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин о происхождении COVID-19: военные эксперименты и гражданские исследования

6-08-2021, 23:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

0

О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...

Подробнее
Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

6-09-2021, 07:24

0

Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...

Подробнее
Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...

Подробнее
В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

6-09-2021, 09:54

0

В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...

Подробнее
Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

0

Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...

Подробнее
COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

COVID-19 чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек

5-09-2021, 13:34

0

Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Греции сравнили вакцинацию с бегом к ускользающей цели

В Греции сравнили вакцинацию с бегом к ускользающей цели

5-09-2021, 11:34

0

Доцент эпидемиологии Афинского университета Вана Сипса в интервью греческому телеканалу Skai сравнила вакцинацию с...

Подробнее
Эксперты предсказали снижение смертности из-за коронавируса

Эксперты предсказали снижение смертности из-за коронавируса

5-09-2021, 10:29

0

О коронавирусе уже не раз высказывались медики и ученые. В этот раз своим мнением об опасной инфекции поделились...

Подробнее
Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Вчера, 13:04

0

Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...

Подробнее
Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

0

Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...

Подробнее