Врач из Великобритании считает, что вакцинация снижает шансы мутации коронавируса

Врач из Великобритании заявил, что чем больше вакцинированных от коронавируса людей, тем ниже у вируса шансы мутировать.

По словам британского врача-вирусолога Грега Тауэрса, вакцинация очень важна, ведь благодаря ей подавляется дальнейшая мутация коронавируса. Не исключено, что вирус адаптируется к носителю и, мутировав, начнет заражать все больше людей, одновременно его реакция на вакцины будет все слабее. В конце концов для некоторых штаммов коронавируса профилактические препараты могут оказаться неэффективными. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

«Но мы знаем структуру вируса и как он влияет на организм, поэтому обновленная версия вакцины сможет предугадать это, что мы и планируем сделать», — прокомментировал Тауэрс.

Он уточнил, что вирус мутирует, уже попав в организм человека, но его мутация вряд ли может повлиять на течение заболевания. Однако индийский штамм распространяется гораздо быстрее, поражая большее количество людей. Такая тенденция может вызвать появление новых разновидностей коронавируса. Однако не дать цепочке развиваться дальше может вакцинация. Правда, нужно усовершенствовать вакцины. Поэтому мировые ученые и исследователи должны бороться с пандемией рука об руку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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