Ученые из Шотландии выявили, что штамм «Дельта» чаще других приводит к госпитализации

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Индийский коронавирус, или его штамм Дельта удваивает риск госпитализации, если сравнить его с британским штаммом, или Альфа-вариантом COVID-19. К такому мнению пришли ученые исследователи из Шотландии. Об этом написало издание ИА «Красная Весна». Итоги их разработок с различными штаммами вирусов SARS-CoV-2 выложены 27 августа на страницы научного журнала The Lancet Infectious Diseases.
Исследовательский коллектив подверг скрупулезному анализу показатели о 43 338 фактах коронавирусного инфицирования, которые были выявлены в Великобритании за период с марта по май текущего года. В ходе научных изысканий, для того, чтобы точно знать, каким конкретно штаммом инфицировался больной, которого госпитализировали в стационар, исследователи применяли максимально точный способ распознавания — секвенирование генома. Ученые расчетными методами определили вероятность госпитализации в зависимости от штамма, а также с учетом других факторов, влияющих на нее. Речь идет о возрасте, сопутствующих болезнях и прочем. При этом научные сотрудники не смогли установить, насколько вакцинация снижает риск заболевания и госпитализации. Только 1,8% участников исследования были полностью вакцинированы, а 74% вообще не получили ни одной дозы вакцины.
Ведущий автор исследования доктор Энн Пресанис из Кембриджского университета заявила, что «вспышки, вызванные дельта-вариантом, дают большую нагрузку на систему здравоохранения, чем связанные с альфа-вариантом».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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