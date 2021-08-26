Ученые из Шотландии выявили, что штамм «Дельта» чаще других приводит к госпитализации

Сегодня, 15:44

0

Image 16+
Ученые из Шотландии выявили, что штамм «Дельта» чаще других приводит к госпитализации

Индийский коронавирус, или его штамм Дельта удваивает риск госпитализации, если сравнить его с британским штаммом, или Альфа-вариантом COVID-19. К такому мнению пришли ученые исследователи из Шотландии. Об этом написало издание ИА «Красная Весна». Итоги их разработок с различными штаммами вирусов SARS-CoV-2 выложены 27 августа на страницы научного журнала The Lancet Infectious Diseases. 

Исследовательский коллектив подверг скрупулезному анализу показатели о 43 338 фактах коронавирусного инфицирования, которые были выявлены в Великобритании за период с марта по май текущего года. В ходе научных изысканий, для того, чтобы точно знать, каким конкретно штаммом инфицировался больной, которого госпитализировали в стационар, исследователи применяли максимально точный способ распознавания — секвенирование генома. Ученые расчетными методами определили вероятность госпитализации в зависимости от штамма, а также с учетом других факторов, влияющих на нее. Речь идет о возрасте, сопутствующих болезнях и прочем. При этом научные сотрудники не смогли установить, насколько вакцинация снижает риск заболевания и госпитализации. Только 1,8% участников исследования были полностью вакцинированы, а 74% вообще не получили ни одной дозы вакцины. 

Ведущий автор исследования доктор Энн Пресанис из Кембриджского университета заявила, что «вспышки, вызванные дельта-вариантом, дают большую нагрузку на систему здравоохранения, чем связанные с альфа-вариантом».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ученые из Шотландии выявили, что штамм «Дельта» чаще других приводит к госпитализации

Сегодня, 15:44

Инфекционист рассказал об «универсальных» антителах против коронавируса

Вчера, 14:19

В Центре им. Гамалеи рассказали о новом виде вакцины против COVID-19

26-08-2021, 09:14

Ученые сняли на видео распространение коронавируса в организме мыши

20-08-2021, 19:19

The Lancet: Вакцина Sinovac увеличивает риск возникновения лицевого паралича

17-08-2021, 21:54

За последние 100 лет россияне выросли на 10 см: почему изменился рост людей

16-08-2021, 15:14

Ученые: Крошечные чипы передают данные об электрической активности мозга по беспроводной сети

14-08-2021, 17:14

Доктор Мясников заявил, что греческих букв не хватит на новые штаммы

12-08-2021, 15:24

Ученые предложили неожиданную схему спасения человечества: отправить в космос все заводы

12-08-2021, 07:49

Вирусолог Терешина заявила о невозможности создания вакцины против коронавируса COVID-19

11-08-2021, 13:54

Вирусолог усомнился в заявлении ученых о более высоком уровне антител при бессимптомном ковиде

11-08-2021, 00:09

Ученых волнует состояние планеты из-за развития космического туризма

10-08-2021, 07:49

Ученые оправдали свидетелей летающих тарелок

8-08-2021, 11:39

The Guardian: названы открытия ученых о COVID-19 во время пандемии

7-08-2021, 14:14

Ученый-биотехнолог Юрий Дейгин о происхождении COVID-19: военные эксперименты и гражданские исследования

6-08-2021, 23:04

Bloomberg: для борьбы со штаммом «дельта» потребуются новые вакцины

5-08-2021, 10:49

Замедление вращения Земли связали с появлением кислорода в атмосфере

4-08-2021, 19:04

Вирусолог Чумаков считает наиболее правдоподобной версию об искусственном происхождении COVID-19

4-08-2021, 08:09

Вакцина от коронавируса COVID-19 не может менять ДНК человека

30-07-2021, 20:19

Исследование связывает иммунный ответ вакцины от коронавируса с возрастом

22-07-2021, 10:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

В Ростовской области американцу семь раз отказали в вакцинации

25-08-2021, 18:24

0

В Ростовской области техасец пытается привиться от коронавируса, но каждый раз получает отказ. Скотт Нил, работающий в...

Подробнее
Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

Врач Шафалинов заявил, что проблемы со здоровьем у вакцинированных могут подорвать доверие к власти

25-08-2021, 23:19

0

Российский профессор Академии военных наук, доктор медицинских наук, академик Владислав Шафалинов уверен:...

Подробнее
В Петербурге и Чите зафиксированы случаи детских массовых отравлений

В Петербурге и Чите зафиксированы случаи детских массовых отравлений

25-08-2021, 16:24

0

Детский сад №68 в Чите временно закрыли из-за массового отравления. Родители 16 воспитанников обратились за медицинской...

Подробнее
Боль в ушах может быть признаком заражения дельта-штаммом коронавируса

Боль в ушах может быть признаком заражения дельта-штаммом коронавируса

25-08-2021, 21:44

0

Индийский штамм коронавируса Дельта продолжает видоизменяться, являя все новые симптомы своего проявления. Так, одним...

Подробнее
Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Врач рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Вчера, 16:34

0

Тяжелые формы эпилепсий являются поводом для медотвода к вакцинации против коронавируса. Кроме того, от этой процедуры...

Подробнее
Врач рассказала, положена ли вакцинация людям с аутоиммунными болезнями эндокринной системы

Врач рассказала, положена ли вакцинация людям с аутоиммунными болезнями эндокринной системы

26-08-2021, 10:04

0

Главный эндокринолог Минздрава Пензенской области Екатерина Князькина в соцсети «ВКонтакте» затронула тему вакцинации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эпидемиолог Василий Власов назвал вакцинацию от гриппа в разгар пандемии COVID-19 аферой ради денег

Эпидемиолог Василий Власов назвал вакцинацию от гриппа в разгар пандемии COVID-19 аферой ради денег

26-08-2021, 17:04

0

Раскритиковал вакцинацию от гриппа в разгар пандемии от COVID-19 доктор медицинских наук профессор НИУ ВШЭ,...

Подробнее
Составлен список 5 необходимых действий перед прохождением вакцинации от COVID-19

Составлен список 5 необходимых действий перед прохождением вакцинации от COVID-19

26-08-2021, 11:29

0

Какие правила следует соблюдать тем, кто намерен вакцинироваться от COVID-19, рассказали «Невским новостям» эксперты....

Подробнее
В Минтруда назвали срок начала выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

В Минтруда назвали срок начала выплат 10 тысяч рублей пенсионерам

26-08-2021, 16:29

0

О том, когда начнут выплачивать единовременную выплату в 10 тыс. рублей, объяснили в Минтруде. Глава ведомства Антон...

Подробнее
Экономист Делягин призвал Мутко решать проблему доступности жилья, а не его цены

Экономист Делягин призвал Мутко решать проблему доступности жилья, а не его цены

26-08-2021, 08:19

0

Российский экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что россияне, взявшие...

Подробнее