Инфекционист рассказал об «универсальных» антителах против коронавируса

Инфекционист, педиатр Евгений Тимаков рассказал о том, что антитела к коронавирусу способны тренироваться в организме человека. Он пояснил, что после коронавируса или вакцинации «Спутником V» антитела неизбежно снижаются. Они не хранятся в организме всю жизнь. Ненужные антитела дезактивируют, что является нормой, отмечает инфекционист. Но зато увеличивается количество высокоспецифичных и обученных антител, которые остаются в организме, даже размножаются и нейтрализуют вирус.

Организм таким образом учится противодействовать инфекции, вырабатывая естественную защиту. После прививки или после перенесенной инфекции организм продолжает тренировать свою иммунную систему. Инфекционист также сказал, что при мимолетных контактах с вирусом организм дотренировывает то, что было создано. Вакцина эффективно работает в тренировке антител для борьбы с новыми мутациями, пишет КП .

После прививки антитела не просто сохраняются, но и могут учиться бороться с мутировавшими штаммами, заявил Тимаков.

Ранее стало известно, что ученые США открыли универсальное антитело, способное нейтрализовать известные штаммы коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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